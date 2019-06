PS5 sarà più potente di Xbox Scarlett? Arriva un' ulteriore conferma

Il misterioso RPG Project Awakening sarà un open world e probabilmente arriverà su PS5 : Ricordate il misterioso RPG Project Awakening? Non abbiamo mai visto il gioco in azione, ma l'anno scorso ha ricevuto uno straordinario concept trailer come parte del PlayStation LineUp Tour di Sony. Da allora abbiamo appreso solamente che sarà un action RPG in sviluppo presso Cygames.Sembra, però, che non vedremo più nulla di Project Awakening all'E3 2019, ma abbiamo appena imparato qualcosa in più. Alcuni dettagli sono stati condivisi in ...

Il boss di PlayStation non può ancora dire se PS5 sarà l'ultima console di Sony : Dopo l'avvento dei servizi streaming e soprattutto dopo l'annuncio di Google Stadia da parte del colosso informatico, sempre più utenti si chiedono quando Sony e Microsoft potrebbero decidere di abbandonare il modello delle console classiche, per abbracciare sistemi basati sullo streaming.Come riporta Push Square, il boss della divisione PlayStation Jim Ryan ha dichiarato di non sapere cosa riserverà il futuro e se PS5 sarà l'ultima console di ...

GTA 6 arriverà su PS5 e Xbox Scarlett e sarà ambientato a Liberty City e Vice City? : Superato l'hype e l'entusiasmo per Red Dead Redemption 2, inevitabilmente le attenzioni della rete ora sono rivolte verso GTA 6, il nuovo esponente della celebre serie di Rockstar.Come riporta Dexerto, nelle ultime ore sono apparse in rete nuove presunte informazioni sul gioco grazie a un post su Pastebin. Il commento in questione è stato scritto dallo stesso utente che aveva "azzeccato" le specifiche di PS5 confermate in seguito da Mark Cerny ...

"PS5 e la prossima Xbox saranno molto più potenti di Stadia" : La prossima generazione di console si avvicina sempre di più. Ma quando arriverà, cosa porterà con sé? Secondo Frederik Schreiber, vicepresidente di 3D Realms, il cui sparatutto in prima persona old school Wrath: Aeon of Ruin sarà pubblicato più tardi quest'anno, PS5 e la prossima Xbox hanno grandi cose in serbo per l'industria, visto che continueranno la tendenza a costruire hardware più vicini agli standard dei PC."Con ogni generazione di ...

Sony investirà circa 250 milioni di euro nello sviluppo di PS5 - che non sarà disponibile prima di aprile 2020 : Durante la presentazione degli ultimi rendiconti finanziari, le alte sfere di Sony hanno informato i propri azionisti che la compagnia è intenzionata a investire grandi somme di denaro nello sviluppo della nuova PS5, inoltre sembra che la console non arriverà sul mercato prima di aprile 2020.Come riporta Endgadget, a dare la notizia è stato il giornalista del Wall Street Journal Takashi Mochizuki, tramite un post sul suo profilo Twitter ha ...

La PS5 sarà una console bomba con AMD - : Che dire, l'attesa è tanta anche se il mondo pare stia andando da un'altra parte, ovvero verso i servizi di streaming, chiedere a Google e al suo Stadia per farsene un'idea.

PS5 - Sony svela i dettagli : sarà 8k e farà girare i giochi della Ps4 : (Foto: Sony) Non è esagerato affermare che Sony Ps5 sia da considerarsi ormai ufficiale visto che è dalla stessa casa madre che arrivano le conferme sulle indiscrezioni a proposito delle specifiche tecniche più importanti e delle funzionalità più rumoreggiate. Dietro questa sorta di presentazione ufficiosa c’è Mark Cerny, che con Sony ha lavorato alla progettazione dell’architettura di Ps4 e Playstation Vita oltre che a una serie di titoli di ...

Mark Cerny : "il prezzo di PS5 sarà accattivante per i giocatori alla luce del suo set di funzionalità avanzate" : Come molto probabilmente saprete, nella giornata di ieri sono emerse alcune interessantissime informazioni sulla futura console di Sony, PS5, che, a quanto pare, offrirà ai giocatori retrocompatibilità, supporto 8K e hard disk SSD tra le varie caratteristiche.Le informazioni provengono dal lead system architect, Mark Cerny, che ha risposto a una serie di domande in un'intervista con Wired.In questa occasione, tuttavia, si è parlato anche di un ...