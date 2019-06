Licopene | cos’è | benefici e i cibi in cui si trova

dilei

(Di domenica 16 giugno 2019) Tra i pochi carotenoidi naturali presenti nei tessuti umani, ilè da anni al centro dell’attenzione scientifica per via delle sue straordinarie proprietà benefiche. I suoiriguardano innanzitutto l’efficacia antiossidante. Come sottolineato da diversi studi internazionali – uno dei più recenti e autorevoli è stato presentato nel 2016 nel corso della conferenza dell’American Institute for Cancer Research – ilha effetti positivi soprattutto sulla prevenzione del cancro alla prostata. Questo tumore è uno dei più diffusi a livello mondiale. Negli USA, è al secondo posto per incidenza dopo il cancro al polmone. Esattamente come altri carotenoidi naturali, ilagisce in qualità di vero e proprio spazzino delle cellule. In questo modo, riesce a prevenire lo stress ossidativo e la conseguente formazione di formazioni tumorali ...