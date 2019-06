La figlia è troppo occidentale E cerca di darle fuoco

Troppo occidentale - cerca di dare fuoco alla figlia 15enne : Un uomo di fede islamica e' stato arrestato dopo aver tentato oggi di dar fuoco alla figlia perche' ritenuta "Troppo occidentale". La giovane 15enne, residente nel trevigiano, si sarebbe salvata solo perche' dopo essere stata cosparsa di benzina dal padre di origini marocchine l'accendino si e' inceppato. Madre e figlia si trovano attualmente in un centro protetto. L'uomo e' stato arrestato per maltrattamenti dopo la denuncia della madre.

Napoli - musica troppo alta : 83enne uccide il barista/ Feriti anche figlia e genero : In provincia di Napoli, un 83enne ha ucciso il titolare di un bar perché la musica era troppo alta. Feriti anche il genero e la figlia

Madre esilia la figlia troppo ribelle in Siberia : genitori di Sofia Petrova hanno escogitato una punizione che supera quelle normalmente inflitte ai figli disobbedienti: la hanno esiliata in Siberia, impedendole di tornare negli Stati Uniti per oltre tre anni. Quando la ragazza aveva quindici anni, i suoi genitori (o meglio, la Madre e il suo nuovo compagno) erano stanchi del suo comportamento: Sofia avrebbe spesso saltato la scuola, sarebbe stata via di casa giorni interi senza ...