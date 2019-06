Incidente Venezia | la nave da crociera MSC Opera torna nella città lagunare

Incidente nel Veneziano - scontro tra auto e bus : 2 morti e 5 feriti : Incidente nel Veneziano, scontro tra auto e bus: 2 morti e 5 feriti È successo in località Montiron a Tessera, nella terraferma veneziana. Le vittime erano nella macchina, che avrebbe fatto un salto di corsia provocando un frontale con l'autobus. Ferite le altre 4 persone a bordo, tra cui 3 bambini, e l’autista del bus. Grave un ...

Adriano Celentano - video profezia sull'Incidente a Venezia "è un motivo per cui i governi dovrebbero cadere" : Come una vera e propria profezia ieri Adriano Celentano pubblica sul suo sito un'anticipazione di un episodio del suo cartoon Adrian non ancora andato in onda in cui una nave da crociera va a sbattere contro la Basilica di San Marco. Una sequenza oracolistica visto quanto è accaduto nei scorsi giorn

Venezia - Incidente Msc Opera : indagato il comandante e il personale a terra : Proseguono spedite le indagini sull'incidente di domenica mattina che ha visto coinvolta la grande nave da crociera Msc Opera, di proprietà della compagnia Msc Cruises. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, nel registro degli indagati è finito il comandante della nave, insieme al personale di terra. Si tratta, lo precisiamo, di un atto dovuto, che mira ovviamente a chiarire le eventuali responsabilità sull'incidente. Sin da subito ...

Incidente a Venezia - indagati pilota e comandante : MSC Cruises ha comunicato che al comandante della MSC Opera e al DPA (Designated Person Ashore) (ossia il pilota) sono stati notificati gli avvisi di garanzia e la relativa iscrizione nel Registro degli indagati della Procura della Repubblica di Venezia. MSC sottolinea che si tratta di un "atto dovuto per poter procedere all'espletamento della consulenza tecnica ex articolo 360 CPP". [Video] - ...

Incidente Venezia : la procura indaga per “danneggiamento con pericolo colposo di naufragio” : Nell’ambito dell’indagine sull’Incidente navale avvenuto domenica a Venezia, nel Canale della Giudecca, la procura indaga in riferimento al reato previsto dall’articolo 1123 del Codice di navigazione, ossia “danneggiamento con pericolo colposo di naufragio“. La procura ha iscritto nel registro degli indagati il pilota e il comandante della “Msc Opera”, più altri operatori (del porto e dei ...

Viaggio a Venezia dopo l’Incidente : “Paura passata - ma nel weekend arriveranno altri 13 giganti” : Il giorno dopo il grande spavento, per i residenti a San Basilio e alle Zattere è quello dello sfinimento dopo la paura e la rabbia. Per i 2500 passeggeri della Msc Opera, quello della vacanza tra le isole greche cancellata: crociera annullata, tutti a casa e rimborso assicurato....

Incidente nave Msc "Opera" a Venezia - indagati il pilota e il comandante della Msc : La procura ha sequestrato la scatola nera della nave. La compagnia: "Risarciremo tutti i passeggeri"

Scontro in laguna - pilota e comandante indagati ?per l'Incidente a Venezia : Francesca Bernasconi Sequestrate scatole nere e sistemi operativi della nave da crociera. La procura ha indagato anche persone estranee alla Msc Il comandante e il pilota della Msc Opera hanno ricevuto gli avvisi di garanzia e sono stati iscritti nel registro degli indagati nell'ambiro dell'inchiesta che la procura ha aperto sull'incidente avvenuto nel canale della Giudecca a Venezia. Questa mattina, la procura aveva aperto un ...

Incidente della nave a Venezia - il Ministero convoca il presidente dell'Autorità portuale : Il presidente dell'Autorità portuale è stato convocato a Roma con urgenza dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. La decisione è stata presa a seguito dell'Incidente nautico avvenuto nel Canale della Giudecca di Venezia, dove una nave da crociera è andata a sbattere contro un battello carico di passeggeri. Mentre le indagini delle forze dell'ordine proseguono, le polemiche non si placano. Tantissimi sono i cittadini Veneziani che ...

Venezia : la procura apre un fascicolo sull'Incidente nel canale della Giudecca : Sequestrati timone e scatola nera della nave da crociera Msc che ha urtato il battello turistico. Ancora due ferite ricoverate in ospedale

Incidente Venezia - procura apre fascicolo : sequestrati sistemi di movimento nave : La procura di Venezia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti sull’Incidente navale nel canale della Giudecca a Venezia e valuta se procedere per il reato 1231 del codice di navigazione, inosservanza delle norme sulla sicurezza. Lo ha detto il procuratore Bruno Cherchi spiegando che nei prossimi giorni verrà disposta la consulenza tecnica e a quel punto potrebbero esserci le prime iscrizioni di indagati. Intanto sono finiti sotto ...

Salvini : “Incidente nave a Venezia? C’è progetto grandi navi si approvi. Si è già perso troppo tempo” : Nelle immagini, il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini che commenta con i giornalisti l’inaugurazione della Pedemontana Veneta a Breganze, in provincia di Vicenza. Rispondendo ad una domanda dei cronisti sul recente incidente avvenuto a Venezia in cui una nave da crociera ha perso il controllo è andata a sbattere su una riva coinvolgendo un battello passeggeri ha detto: “Sul tema delle grandi navi, c’è ...

Incidente tra nave da crociera e battello a Venezia - Procura indaga per inosservanza sicurezza : La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo contro ignoti in seguito all'Incidente che ha coinvolto la nave da crociera Opera di Msc e un battello turistico nel canale della Giudecca. Il reato ipotizzato al momento è di inosservanza delle norme sulla sicurezza. Non si procede ancora per lesioni, dal momento che nessuna delle 4 passeggere ferite ha presentato querela. Sequestrati i sistemi movimento.

Incidente Venezia - la psicoterapeuta : “Può lasciare segni di stress post traumatico” : Secondo Isabel Fernandez, psicoterapeuta e presidente associazione Emdr Italia, un evento improbabile, anche se non ha conseguenze drammatiche, può creare un trauma più intenso rispetto ad uno con maggiori effetti negativi ma considerato possibile: per tale motivo la scena della nave da crociera che avanza verso Venezia senza controllo “può lasciare segni di stress post traumatico nelle persone che lo hanno vissuto in diretta“, ...