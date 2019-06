Il Cardinal Ravasi | Agitare il crocefisso è un rituale magico

ilgiornale

(Di domenica 16 giugno 2019) Stefano Damiano Il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura in una lunga intervista al Corriere parla del rapporto con la la fede e manda un messaggio a Salvini Una riflessione su di se come persona, sul suo rapporto con la fede e sul ruolo della credente in questo momento storico. Ilin una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera parla di questi temi non sono da teologo e biblista, ma anche da uomo di fede in un momento storico dove spesso della religione se ne è fatto del marketing politico. Cosìinizia parlando della sua gioventù fino alla scoperta della fede: "Ho sempre concepito la fede come intrecciata con la tenebra, l’oscurità, la domanda, il dubbio (...) il solo conforto è la solidarietà umana, il legame della carne". Da qui la riflessione che nella "fede c’è un elemento paradossale" e che "credere è un rischio. Fede e ...

