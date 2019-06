Francesco e Giulia news | lei non dimentica | “Quanto rumore fa un sorriso”

Giulia Salemi - il messaggio di mamma Fariba dopo l'addio di Francesco Monte : «Non portare sulle spalle il peso dei cadaveri» : Fariba Tehrani ha dedicato un lungo messaggio alla figlia Giulia Salemi su Instagram dopo la fine delal relazione con Francesco Monte. In realtà la mamma di Giulia non è entrata nel...

Francesco Monte - i fan furibondi per la fine della sua storia con Giulia Salemi lo minacciano di morte : Francesco Monte e Giulia Salemi si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip dove era scattato il colpo di fulmine. Una relazione che è proseguita per pochi mesi e che la scorsa settimana è giunta al capolinea, con l’annuncio di lei sul profilo Instagram a cui era seguito a stretto giro il commento dell’ex tronista: “Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine“. Gli amori nati in tv, in particolar modo nei ...

Francesco Monte - insulti e minacce dopo l'addio a Giulia : "Non vi vergognate?" : Lo sfogo dell'ex tronista sui social, dove sta ricevendo un'ondata di critiche per la fine della storia con Giulia Salemi

Francesco Monte e Giulia Salemi : Ecco Perchè si Sono Lasciati! : La storia d’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte è giunta al capolinea da qualche settimana. Ma Perchè i due gieffini si Sono lasciati? Svelata la verità! Francesco Monte e Giulia Salemi: un’amore nato sotto ai riflettori e terminato con una comunicazione via social. Gli spot pubblicitari però continuano a farli insieme, nonostante tutto! Francesco Monte e Giulia Salemi si Sono conosciuti all’interno della casa più spiata ...

Francesco Monte ha usato Giulia? Lui sbotta : "Non devo dire grazie a nessuno" - : Luana Rosato Francesco Monte furioso sui social dopo essere stato accusato di aver usato Giulia Salemi per un po' di visibilità. Lui ha replicato e accusato il web di non usare la testa quando articola certi pensieri Nelle ultime Francesco Monte è stato aspramente attaccato da alcuni utenti della rete che lo hanno accusato di aver usato Giulia Salemi per tornare sotto le luci dei riflettori. La storia tra i due ex concorrenti del GF ...

Francesco Monte dopo Giulia Salemi si consola con Maria Jose/ Notte di fuoco a Ibiza? : Francesco Monte, dopo la fine della storia con Giulia Salemi, si consola ad Ibiza con Maria Josè? Alberto Dandolo lancia lo scoop.

Francesco Monte flirta con Maria José dopo l'addio a Giulia : Secondo indiscrezioni, dopo la rottura con Giulia Salemi, Francesco Monte avrebbe conosciuto una bombastica modella con la quale avrebbe trascorso una notte di fuoco a Ibiza. La storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi si è conclusa da pochi giorni, ma sembra che l’ex tronista abbia già iniziato a flirtare con una nuova ragazza, la modella Maria Josè.-- Se la ex concorrente del GF VIP, quindi, ha deciso di dedicarsi a sessioni ...