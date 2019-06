Bagnai | Da Ue ricatto mafioso

blogo

(Di domenica 16 giugno 2019) Il leghista Albertoha partecipato oggi a '1/2 h in più' su Rai 3, dove ha parlato della procedura d'infrazione che rischia il nostro Paese su richiesta della Commissione Europea. Per il Presidente della Commissione Finanze del Senato l'Italia in questo momento è sotto: "In questo momento c'è evidentemente bisogno di creare un incidente che tenga l'Italia sotto un sostanziale potere di: ti faccio la procedura se tu non accetti una serie di cose. A questo atteggiamento ricattatorio,, se dovessero evidenziarsi dinamiche di questo tipo, non dico che siano di questo tipo, ma se si dovesse vedere che l'attacco al nostro paese è pretestuoso, sono il primo a dire, ma lo farebbe senza che nessuno glielo dica, che il ministro Tria opporrebbe un fermo no".è tra i papabili per andare a ricoprire la carica di Ministro degli Affari Europei al posto del ...

