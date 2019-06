Un posto a teatro - : Stefania Vitulli Con la modalità di «eretico dell'etica» che lo contraddistingue, Pippo Delbono porta in scena un'altra avventura dell'anima, incarnata da corpi d'attore, pezzi di «arte» in sangue e ossa selezionati tra gli «ultimi» in anni di percorso teatrale (è scomparso Bobò, icona della Compagnia Pippo Delbono, ma il suo spirito aleggia per tutta la pièce). La poetica è ispirata all'approccio buddista che da anni qualifica il lavoro di ...