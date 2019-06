Lui la lascia, lei chiede un ultimo bacio e gli strappa la lingua: rischia 8 anni (Di sabato 15 giugno 2019) Nel giugno del 2017, in un appartamento di Barcellona, Adaia Lopez Esteve avrebbe aggredito il fidanzato che la stava lasciando strappandogli con un morso la lingua. La giovane donna, secondo l'accusa, aveva chiesto un "ultimo bacio" all'uomo. Arrestata e poi rilasciata, si è difesa dicendo che lui la maltrattava. (Di sabato 15 giugno 2019) Nel giugno del 2017, in un appartamento di Barcellona, Adaia Lopez Esteve avrebbe aggredito il fidanzato che la stavandondogli con un morso la. La giovane donna, secondo l'accusa, aveva chiesto un "" all'uomo. Arrestata e poi rita, si è difesa dicendo che lui la maltrattava.

Una donna in Spagna potrebbe finire per otto anni in carcere perché, secondo l’accusa, ha strappato la lingua al suo ex compagno. A riportare la vicenda che vede protagonista una donna che si chiama Adaia Lopez Esteve sono i quotidiani locali: a quanto emerso, l’episodio violento sarebbe andato in scena in un appartamento a Barcellona nel giugno del 2017. La donna ora a processo aveva conosciuto nel dicembre del 2016 il suo ex online e i due fino al momento dell’aggressione avrebbero vissuto diversi alti e bassi. Lui, a quanto emerso, in più occasioni si era allontanato dalla compagna perché stanco dei suoi continui sbalzi d’umore.



Poi, quando ha deciso di interrompere definitivamente la loro relazione, Adaia avrebbe reagito in modo violento. Prima si sarebbe allontanata arrabbiata dall’appartamento e poi sarebbe tornata per scusarsi del suo comportamento. E a quel punto lei avrebbe chiesto “un ultimo bacio” all’uomo. Ma era probabilmente una scusa per aggredirlo: in quella occasione, infatti, la giovane avrebbe strappato con un morso la lingua all’ex fidanzato. Poi sarebbe andata via lasciando l’uomo sanguinante in casa. Fortunatamente, un vicino ha sentito le urla e si è precipitato per aiutare l’uomo e portarlo in ospedale, dove i medici hanno fermato l’emorragia.