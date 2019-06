LIVE Berrettini-Struff | Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA | 6-4 3-4 | fasi incerte

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Ottima prima di. Un’ora di gioco. 0-15 Prende la via della rete, non passa il dritto incrociato di3-4 Di nuovo buona prima di, che tiene il servizio 40-0 Serve ancora bene30-0 Rovescio tagliato in rete di15-0 Buona prima di3-3 Gran servizio e due dritti per, che chiude in tranquillità anche questa volta 40-15 Tenta il lobsull’attacco di, ma la palla finisce lunghissima 30-15 Non passa la risposta di15-15 Doppio fallo di15-0 Prima efficace di2-3, risposta in rete di40-15 Dritto in rete diin uscita dal servizio 40-0 Volée alta di rovescio di30-0 Serve bene, per vie esterne, e poi chiude senza problemi a rete 15-0 Buona prima di2-2 Ottima prima ...

