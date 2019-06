Icardi Juventus | colpo a parametro zero? Tutto possibile | ecco come

Juventus - potrebbero partire Mandzukic e Higuain per arrivare ad Icardi : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere Maurizio Sarri, prosegue il lavoro della dirigenza pronta ad allestire una rosa in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Gran parte degli investimenti potrebbero passare da cessioni pesanti, anche perché la Juventus, con l'approvazione del bilancio d'esercizio, dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 ...

Calciomercato Juventus : possibile lo scambio Higuain-Zaniolo - Sarri vorrebbe Icardi : Grandi manovre in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato estivo. Mentre si attende l'annuncio di Maurizio Sarri (il quale, come riportano le ultime indiscrezioni dalla Gran Bretagna, sarebbe stato finalmente liberato dal Chelsea). la dirigenza bianconera sta lavorando con grandissima attenzione per costruire la nuova Juventus. Uno dei gli obiettivi principali del direttore sportivo Fabio Paratici è Nicolò Zaniolo, certamente una ...

Juventus - per La Gazzetta dello Sport Icardi potrebbe accettare solo i bianconeri : Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Maurizio Sarri dovrebbe essere il prossimo tecnico bianconero. Sembrano risolte le questioni burocratiche fra il tecnico toscano ed il Chelsea, quest'ultimo dovrebbe ufficializzare a breve il nuovo manager, che dovrebbe essere Lampard, solo dopo potrebbe esserci l'annuncio di Sarri alla Juventus. A tenere banco sono però le questioni di mercato, con i bianconeri che vogliono regalare una rosa ...

Icardi Juventus - Conte lo fa fuori : continua l’interesse bianconero : Icardi Juventus – La Juventus punta Mauro Icardi come nuovo attaccante, in vista della prossima stagione, ma la trattativa per portarlo a in bianconero sembra complicata. BeppeMarotta, amministratore delegato nerazzurro, vorrebbe infatti uno scambi con Paulo Dybala che non accetta, per il momento, la soluzione Inter. Nelle prossime settimane potrebbero esserci novità, anche se il passaggio dell’argentino a Torino sembra difficile da ...

Inter - Icardi sul mercato : su di lui ci sarebbero solo Juventus e Napoli : Mauro Icardi dovrebbe essere uno dei giocatori sacrificati dall'Inter nella prossima sessione di calciomercato. Il centravanti argentino non sembra rientrare nei piani del tecnico nerazzurro, Antonio Conte. Tra i due potrebbe non essere necessario neanche un colloquio visto che l'ex allenatore del Chelsea avrebbe chiesto la cessione prima del ritiro a Lugano. Il tecnico, in uno dei vertici di mercato avuto con i dirigenti, inoltre, avrebbe ...

Inter : la Juventus vorrebbe offrire Cuadrado-Higuain ai nerazzurri per Mauro Icardi : Come una vera e propria telenovela, la vicenda legata a Mauro Icardi e alla sua sempre più probabile partenza dall'Inter si arricchisce giorno dopo giorno (o puntata dopo puntata) di nuovi, inattesi spunti di riflessione e retroscena. Ieri sera, 9 giugno, durante La Domenica Sportiva-Estate, il giornalista Francesco Rocchi, in collegamento da Milano ha lanciato l'ennesima indiscrezione sul futuro dell'attaccante argentino, chiamando in causa ...

Calciomercato Juventus - la Snai dà molto probabile l'arrivo di Icardi in bianconero : Nel calcio conosciamo tutti l'importanza che hanno assunto i siti di calcio scommesse, anche per quanto riguarda il Calciomercato. Sono quindi indicatori degli eventi che potrebbero accadere, come ad esempio le possibili trattative che potrebbero svilupparsi fra le società calcistiche. È il caso ad esempio del possibile trasferimento di Icardi dall'Inter, con il sito di scommesse Snai che ha rilasciato quote molto interessanti a tal riguardo. ...

Juventus : sempre in piedi l'ipotesi Icardi - sponsorizzato anche da Chiellini : Per la Juventus questo è il periodo per decidere le strategie di mercato. I bianconeri, anche se non hanno ancora annunciato il nuovo allenatore, stanno comunque sondando diverse piste per rinforzare la loro rosa. Negli ultimi giorni uno dei nomi che è accostato maggiormente alla Juve è quello di Mauro Icardi. In particolare all'Inter non dispiacerebbe scambiare il bomber argentino con Paulo Dybala, la Juve però non sarebbe disposta a fare ...

Juventus - scambio Icardi-Dybala; Wanda Nara incontra Marotta : sì - si fa davvero! : scambio Icardi Dybala pronto ad entrare nel vivo. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Wanda Nara incontrerà Marotta il quale comunicherà alla moglie-agente dell’attaccante argentino la volontà dell’Inter di metterlo sul mercato. La sensazione è che il dirigente nerazzurro punti allo scambio con la Juventus. Dybala, nonostante l’arrivo di Sarri potrebbe essere […] ...

Juventus - Maurizio Sarri vuole Mauro Icardi : primo clamoroso botto di mercato? : È la settimana decisiva per la panchina della Juventus. Il favorito è sempre Maurizio Sarri. L' ex tecnico del Napoli ha deciso di chiudere i ponti con il Chelsea e, tramite il suo agente Ramadani, ha raggiunto un accordo di massima con i Blues per rescindere il contratto valido ancora per due anni.

Juventus - in caso di arrivo di Icardi - probabile cessione di Mandzukic e Higuain (RUMORS) : Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. Numerose indiscrezioni danno vicino Maurizio Sarri, ma non sono da escludere possibili sorprese. Nel frattempo la dirigenza continua a lavorare sul mercato, cercando di allestire una squadra in grado di competere in Serie A ed in Champions League. L'unico arrivo certo in estate per adesso è quello di Aaron Ramsey, mediano gallese dell'Arsenal, ...

Icardi-Dybala - si infiamma l’asse tra Inter e Juventus : pro e contro dello scambio dell’anno : Le due società hanno ricominciato a parlarsi per provare a capire la fattibilità dell’affare, ecco i pro e i contro di uno scambio che avrebbe del clamoroso Uno scambio particolare, sotto certi punti di vista alquanto complicato. Mauro Icardi e Paulo Dybala sono al centro di una trattativa di mercato che coinvolge Inter e Juventus, tornate a parlare di questa operazione da qualche giorno. Claudio Grassi/LaPresse I nerazzurri avevano ...