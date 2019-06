Chris Martin e Dakota Johnson si sono detti addio?

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Mariangela Garofano Sembrerebbe giunto al capolinea l'amore tra il leader dei Coldplaye la star di "50 Sfumature di Grigio". A rivelarlo sarebbe un amico del cantante 42enne, spiazzando tutti quelli che credevano in un imminente matrimonio tra i due innamorati La notizia arriva dal tabloid britannico The Sun: il leader dei Coldplaye l’attricesi sarebbero lasciati. La protagonista di "50 Sfumature di Grigio" e il cantante facevano coppia fissa da quasi due anni e la notizia di un loro presuntoha stupito tutti i loro amici. Un amico diavrebbe infatti rivelato che il frontman della band britannica sarebbe single.“erano davvero spensierati ed erano molto felici insieme”, ha raccontato la fonte, sottolineando come la notizia abbia spiazzato i conoscenti della coppia.“Avevano parlato di un ...

