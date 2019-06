Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi 9 SE al minimo su Banggood Codice sconto

Xiaomi Mi 9T è fra i primi a supportare il nuovo codec audio di Qualcomm e Golden Ears : I SoC Snapdragon 730 e 730G sono i primi ad integrare i due nuovi codec audio Aqstic WCD9375 e WCD9370: le prestazioni sono ottime, quasi al livello del vecchio flagship WCD9341. L'articolo Xiaomi Mi 9T è fra i primi a supportare il nuovo codec audio di Qualcomm e Golden Ears proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta il cavo magnetico WSKEN X1 Pro - con microUSB e Type-C : Xiaomi lancia, attraverso la propria piattaforma di crowdfunding Youpin, un nuovo cavo magnetico con doppio connettore, microUSB e Type-C. L'articolo Xiaomi presenta il cavo magnetico WSKEN X1 Pro, con microUSB e Type-C proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi chiuderà lo sviluppo di MIUI Global beta a fine giugno : Dopo 9 anni di sviluppo ininterrotto, Xiaomi annuncia la fine di MIUI Global beta, nata per testare le novità. Rimarrà dunque la sola versione stabile. L'articolo Xiaomi chiuderà lo sviluppo di MIUI Global beta a fine giugno proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9T sta arrivando sullo store ufficiale - intanto l’app regala 5 euro di sconto : Xiaomi Mi 9T è in arrivo sullo store ufficiale insieme ai nuovi prodotti presentati, intanto la relativa app permette di ottenere 5 euro di sconto. L'articolo Xiaomi Mi 9T sta arrivando sullo store ufficiale, intanto l’app regala 5 euro di sconto proviene da TuttoAndroid.

Dite addio allo stress con Momoda Smart Ai Full Body Massage Chair di Xiaomi : Xiaomi presenta una poltrona massaggiante, attualmente disponibile su Ypupin, la piattaforma di crowdfunding della compagnia cinese. L'articolo Dite addio allo stress con Momoda Smart Ai Full Body Massage Chair di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Tempi ufficiali per Android Q su smartphone Xiaomi - chi forse non lo riceverà : Arriverà Android Q su smartphone Xiaomi, in particolare su quali? E' stato lo stesso produttore a chiarire la sua personale roadmap di distribuzione per il prossimo aggiornamento del sistema operativo Android. Le notizie sono molto positive per un bel numero di dispositivi, incerte per altri. Partiamo dunque dalle buone notizie e e dalla tabella di marcia di Android Q su smartphone Xiaomi che certamente lo riceveranno. Per un primo elenco ...

Xiaomi annuncia gli 11 smartphone che riceveranno Android 10 : Ecco la lista con gli 11 smartphone di Xiaomi e Redmi che saranno aggiornati ad Android Q, conosciuto anche come Android 10, nei prossimi mesi! L'articolo Xiaomi annuncia gli 11 smartphone che riceveranno Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia un ammazza zanzare da 20 euro che funziona con Google Home e Amazon Alexa : Xioami ha già lanciato sul mercato un paio di dispositivi ammazza zanzare e nelle scorse ore il produttore asiatico ha annunciato un nuovo modello della serie Yeelight L'articolo Xiaomi lancia un ammazza zanzare da 20 euro che funziona con Google Home e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9T - prezzo - caratteristiche tecniche e data di uscita : Xiaomi consolida la propria presenza nella fascia medio-alta di mercato, inserendo un altro tassello nella preziosa serie Mi: è uscito il 13 giugno lo Xiaomi Mi 9T. Rispetto al flagship, il Mi 9, e alla sua versione compatta, il Mi 9 SE, l'ultimo arrivato offre un pizzico di batteria in più e mette da parte il notch in alto sullo schermo per montare una fotocamera anteriore pop-up da 20 megapixel, dotata di una protezione in ...

Ecco cosa ci riservano i prossimi mesi di Samsung - HTC e Xiaomi tra Galaxy Note 10 - brevetti - “Wildfire” e certificazioni : Ecco le ultime indiscrezioni su Samsung, HTC e Xiaomi: diamo un'occhiata alle novità su Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy M30, a un curioso brevetto, al possibile ritorno del brand HTC Wildfire e alla certificazione di uno smartphone Xiaomi denominato Mi CC9E. L'articolo Ecco cosa ci riservano i prossimi mesi di Samsung, HTC e Xiaomi tra Galaxy Note 10, brevetti, “Wildfire” e certificazioni proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi fa il pieno di annunci fra smartphone - auricolari - braccialetti fitness e uno scooter elettrico : In un evento tenutosi a Milano, Xiaomi ha annunciato una serie di nuovi prodotti, dai telefonini ai monopattini, per assicurarsi nei prossimi mesi tutta l’attenzione del pubblico appassionato di tecnologia. Una presenza, quella dell’azienda cinese, che inizia a diventare molti importante anche in Italia, e che potrebbe ulteriormente rafforzarsi per via dei problemi della concorrente diretta Huawei. ...

Mette piede in Italia lo Xiaomi Mi 9T : specifiche - prezzo e riflessioni : Vi avevamo preannunciato, sulla base di alcune ricerche incrociate, che lo Xiaomi Mi 9T si sarebbe configurato come la versione internazionale del K20 Pro, ma purtroppo non è così, visto che il device corrisponde al Redmi K20, comunque un dispositivo forte, anche se meno prestante del primo. Tra le specifiche tecniche dello Xiaomi Mi 9T uno schermo AMOLED da 6.39 pollici e risoluzione FHD+ (1080 x 2340 pixel) in formato 19,5:9 e luminosità di ...

Xiaomi Mi 8 in offerta sul sito Coop Online a un prezzo ottimo - anche con ritiro in negozio : Xiaomi Mi 8 è in offerta sul sito Coop Online e può essere acquistato a 299 euro con il 30% di sconto anche con ritiro in negozio e pagamento in contanti: ne approfitterete? L'articolo Xiaomi Mi 8 in offerta sul sito Coop Online a un prezzo ottimo, anche con ritiro in negozio proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi : nuovi auricolari senza fili - smart band e monopattini elettrici : La presentazione del nuovo smartphone Mi 9T di Xiaomi, come da tradizione per l’azienda è stata anche l’occasione per svelare una serie d’interessanti accessori e prodotti correlati, o per dirla nel linguaggio del brand: “dispositivi connessi all’ecosistema IOT”. La prima sopresa è smart band 4 (34,99 euro, dal 26 giugno), il braccialetto connesso che nella nuova versione vanta un display a colori amoled e un’autonomia (dichiarata) di 20 ore, ...