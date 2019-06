Torvaianica | uomo e donna carbonizzati in auto | la vettura è di una 70enne di Pomezia

Torvaianica - uomo e donna carbonizzati in auto : la macchina era di una 70enne di Pomezia : Giallo sul litorale romano. Questa mattina, due corpi carbonizzati, non ancora identificati, sono stati rinvenuti in un'auto in via San Pancrazio, in località Torvaianica, in una traversa...

Torvaianica - 2 corpi carbonizzati in un'auto/ Un uomo e una donna : nessuna telecamera : Torvaianica, due corpi di un uomo e una donna trovati carbonizzati all'interno di un'auto sul litorale romano: nessuna telecamera ha ripreso il fatto.

Torvaianica - uomo e donna carbonizzati in auto : giallo sul litorale romano : giallo sul litorale romano. Questa mattina, due corpi carbonizzati, non ancora identificati, sono stati rinvenuti in un'auto in Via San Pancrazio, in località Torvaianica, in una traversa...

Torvaianica - TROVATI DUE CORPI CARBONIZZATI IN UN'AUTO/ Sono di un uomo e una donna : TORVAIANICA, due CORPI di un uomo e una donna Sono stati TROVATI CARBONIZZATI all'interno di un auto vicino al lungomare, è giallo.