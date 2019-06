Samsung annuncia un nuovo colore per Galaxy S10 e S10+ | in Cina

eSport : Samsung annuncia due nuovi roster che entreranno a far parte del team Morning Stars : Samsung si riqualifica come gigante ferrato anche nel mondo degli eSport. Come possiamo vedere infatti, in occasione della sua presentazione volta a fare il punto della situazione sul settore eSports, ha presentato le nuove formazioni che competeranno su Overwatch e League of Legends.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Samsung per tutti i dettagli: Leggi altro...