Roma | trovati due cadaveri carbonizzati in un’auto nel litorale di Torvaianica

(Di venerdì 14 giugno 2019) Erano completamentei due corpi che questa mattina sono statia bordo di un’auto a, sulvicino. Secondo le prime ricostruzioni l’auto è una Ford. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del fuoco. Mentre i Carabinieri stanno indagando per capire le dinamiche della vicenda. Inon sono stati ancora identificati. L'articoloduein un’auto neldiproviene da Il Fatto Quotidiano.

