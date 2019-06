Qualche certezza in più su Huawei Mate 20 Lite TIM | riscontri ufficiali su EMUI 9 e

optimaitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) Ci sono diversi nodi da sciogliere in questo periodo per chi si ritrova con un20, almeno dal punto di vista dello sviluppo software. In settimana vi abbiamo riportato praticamente in tempo reale la notizia della distribuzione dell’aggiornamento contenente la tanto attesa interfaccia9 per chi si ritrova con un modello no brand e, come sempre avviene in queste circostanze, immediati sono giunti i quesiti di chi ha deciso di puntare su altre varianti dello smartphone. Vedere per credere il caso del cosiddetto20TIM, che qui in Italia ha riscontrato un volume di vendite superiore a quello che ci si potrebbe aspettare. Per questo motivo, i quesiti relativi ai tempi di uscita di Android Pie ed9 non potevano non creare rumore. Partendo da questi presupposti, diventa molto importante esaminare la risposta fornita dalla stessa compagnia ...

