Crede di essere tradito | decapita la moglie e poi si presenta alla polizia con la testa

(Di venerdì 14 giugno 2019)va che lei lo tradisse e per questo l’hata e poi si ètocon la. È accaduto in India, in un villaggio dello Stato del Bengala. Abhijit Das, 30 anni, era certo che laAmba avesse una relazione con il vicino di casa e per questo l’ha aggredita brutalmente e poi ha sferrato il colpo “con estrema freddezza”. Poco dopo, Abhijit è andatostazione didove si è costituito e lo ha fatto portando con sé ladella donna. “L’abbiamo interrogato e ha confessato. Sospettava che Amba avesse una relazione illecita con un vicino. Ha litigato con lei domenica sera”, si legge sul Times Of India. L’uomo sarà processato. L'articolodilae poi sicon laproviene da Il Fatto Quotidiano.

