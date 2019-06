Col tonno intero in ascensore | poi scattano i controlli del servizio igiene

Quote tonno - chiude (di nuovo) la tonnara di Favignana : “Colpa del decreto Lega”. Da M5s a Fi tutti contro il Carroccio : Aveva riaperto da neanche un mese dopo dodici anni di vuoto. Ma adesso la storica tonnara di Favignana è pronta a chiudere di nuovo i battenti, scatenando uno scontro politico senza precedenti. Il taglio delle Quote tonno per l’isola in provincia di Trapani compatta la Sicilia contro il governo centrale. Anzi: contro Franco Manzato, il sottosegretario della Lega autore del decreto che stabilisce le cifre massime di pescato. A Favignana ...