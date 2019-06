Boris Johnson primeggia e divide

Brexit : chi è Boris Johnson - il grande favorito per il dopo-May : La corsa alla successione a Theresa May è ufficialmente iniziata. La lista dei candidati a diventare leader del partito conservatore e premier britannico è stata annunciata oggi....

Boris Johnson super falco della Brexit : "Nuovo accordo con Ue o non paghiamo" : Boris Johnson avverte l’Ue: se diventasse nuovo premier britannico, rifiuterebbe di pagare i circa 39 milioni di sterline (oltre 40 milioni di euro) di conto per il divorzio, senza un nuovo accordo sulla Brexit. Il candidato di punta alla leadership dei conservatori ha aperto così la sua campagna, in un’intervista al Sunday Times.“I nostri amici e partner devono capire che non pagheremo fino a quando non ci sarà ...

Theresa May formalizza le dimissioni. Boris Johnson in pole per la successione : Ora c’è anche la firma su un pezzodi carta. Theresa May ha formalizzato oggi le sue dimissioni da leader Tory, come aveva annunciato due settimane fa dopo il fallimentare tentativo di strappare in Parlamento la ratifica dell’accordo sulla Brexit, innescando lo start ufficiale alla corsa alla successione. Una corsa fra 11 pretendenti in lizza per aggiudicarsi la guida del partito, e a seguire la poltrona di primo ministro del ...

Boris Johnson - niente processo per “le bufale durante la campagna sulla Brexit” : L’ex ministro degli Esteri e candidato leader Tory, Boris Johnson, non andrà a processo per l’accusa di avere mentito a proposito della Brexit nel corso della campagna elettorale per il referendum del 2016. L’Alta Corte di Londra ha accolto il ricorso dei suoi avvocati, annullando la decisione di una giudice di primo grado. A tentare di portare Johnson davanti alla sbarra era stato Marcus Ball, uomo d’affari di 29 anni, che grazie a ...

Uk - “le bufale di Boris Johnson hanno fatto vincere il sì Brexit” : e l’ex ministro finisce in tribunale : Portato alla sbarra grazie a un crowdfunding per avere dichiarato insistentemente che il Regno Unito mandava ogni settimana 350milioni di sterline all’Unione europea. Una fake news che è stata determinante per la vittoria del referendum sulla Brexit. La vicenda che arriva in tribunale a Londra riguarda Boris Johnson, ex ministro degli Esteri britannico e capofila dei Brexiteers, che sarà convocato dai giudici con l’accusa di condotta ...

Brexit - Boris Johnson in pole position come primo ministro nel dopo-May : La ricerca di un successore a Theresa May come leader del partito conservatore e primo ministro britannico inizia ufficialmente il 7 giugno, data delle dimissioni della premier. L'obiettivo è concludere l'elezione entro l'estate per poter presentare il nuovo leader al Congresso del partito il 29 settembre e in vista della nuova scadenza di Brexit il 31 ottobre. Fra i papabili l’ex sindaco di Londra...