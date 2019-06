Audio | testo e traduzione di You Need to Calm Down di Taylor Swift | l’inno estivo allo

Il Treno Va di Enrico Ruggeri ci fa riflettere sul progresso (Audio e testo) : Il Treno Va di Enrico Ruggeri sarà in rotazione radiofonica da domani 14 giugno ed è contenuta nell'ultimo disco del cantautore, "Alma", pubblicato nel mese di aprile. Il levare delle chitarre che aprono il brano ci illude di avere a che fare con un'atmosfera spensierata, ma quando la voce graffiante di Enrico Ruggeri interviene per regalarci la sua melodia capiamo subito che si tratta di un canzone-contro, una riflessione su quanto stiamo ...

Audio e testo di Montenapo - nuovo singolo di Gué Pequeño feat. Lazza : Il nuovo singolo di Gué Pequeño è Montenapo. Il brano è arrivato subito dopo la finale di The Voice of Italy alla quale ha partecipato nelle vesti di giudice. Montenapo è realizzato in collaborazione con Lazza ed è disponibile in tutte le piattaforme di streaming a cominciare dal 5 giugno. Si tratta di un campionamento del brano Gypsy Woman (She's Homeless) di Crystal Waters. Cosimo Fini viene dalla partecipazione a The Voice of ...

Audio - testo e traduzione di Bored And Razed dei Raconteurs - l’indie che guarda agli anni ’90 : Jack White è il pozzo senza fondo dell'indie rock e dei nostalgici della grande onda dei '70, e anche con Bored And Razed dei Raconteurs si conferma una delle ultime isole felici di quel revival-stoner con occhiali puntati sul deserto dei Kyuss, sull'asfalto degli Steppenwolf, sulle velocità dei Queens Of The Stone Age ma soprattutto sulla scelta lo-fi dei White Stripes, band di cui - come tutti sappiamo - il signor White è ...

Audio - testo e traduzione di Letter To My Godfather di Pharrell Williams - un tributo a Clarence Avant per Netflix : Letter To My Godfather di Pharrell Williams è il nuovo singolo del leader dei N.E.R.D., il progetto musicale che nasce da un'evoluzione dei The Neptunes e condiviso con Shae Haley. Il brano è stato scritto insieme a Chad Hugo, già collaboratore di Williams per entrambi i progetti, e fa parte della colonna sonora del documentario The Black Godfather presente su Netflix e che racconta la vita di Clarence Avant, meglio ...

Il nuovo singolo di Jovanotti lancia l’EP dedicato a Jova Beach Party : Audio e testo di Nuova Era : Nuova era è il nuovo singolo di Jovanotti, quello con il quale l'artista ha deciso di lanciare il suo nuovo progetto discografico che arriva a qualche settimana dalla partenza del tour nelle spiagge. I concerti inizieranno il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro ma Nuova era anticipa la musica che sarà suonata nel corso del tour che Jovanotti ha pensato di organizzare in una location del tutto particolare. Inizia così la Nuova Era di Lorenzo ...

Audio e testo di Mambo Salentino di Boomdabash feat. Alessandra Amoroso - nuovo singolo tra origini e amicizia : Arriva Mambo Salentino di Boomdabash feat. Alessandra Amoroso ed è subito estate. Il nuovo singolo è stato presentato nel corso della seconda serata dedicata ai Seat Music Awards, alla quale l'artista di Galatina aveva già preso parte nella tornata precedente. Com'era lecito aspettarsi, il brano è stato concepito per la rotazione radiofonica estiva, che comincia dal 7 giugno, con le sonorità calde tipiche della bella stagione che quest'anno ...

Audio e testo del nuovo singolo di Elettra Lamborghini - Tocame anticipa l’album Twerking Queen : Il nuovo singolo di Elettra Lamborghini è Tocame. Il brano anticipa il rilascio di Twerking Queen, l'album di debutto previsto per il 14 giugno. Tocame sarà in rotazione radiofonica a partire dal 7 giugno. Le sonorità sono quelle alle quali Elettra Lamborghini è abituata, già sentite nel singolo Pem Pem, con l'aggiunta del featuring di Pitbull e con ChildsPlay. Tocame è rilasciato in tutte le maggiori piattaforme di streaming dal 5 ...

Tam Tam è il nuovo singolo di Arisa prima del tour estivo (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Arisa è Tam Tam. Il brano è stato presentato nel corso della finale di The Voice of Italy, nella quale ha duettato con la vincitrice Carmen Pierri che non ha potuto presenziare alla proclamazione poiché ancora minorenne. Il prossimo estratto da Una nuova Rosalba in città arriva a qualche settimana dall'avvio del tour di supporto al nuovo album ha presentato a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con ...

Audio - testo e traduzione di When you know what love is di Craig David - la celebrazione delle giuste scelte : When you know what love is di Craig David segna il ritorno di una delle voci più amate dell'r'n'b, che dopo "Time is now" (2018) ci presenta del nuovo materiale in proiezione del nuovo album. Il testo scritto da Janée Bennett - meglio conosciuta come Jin Jin - celebra la bellezza delle giuste scelte e dell'importanza di mantenere quella sensazione di serenità, una direzione che ci tiene vigili su tutto ciò che saranno le conseguenze. Il ...

Audio - testo e traduzione di On Graveyard Hill dei Pixies - semi-divinità del basso plettrato : Ascoltare On Graveyard Hill dei Pixies significa ritrovarsi nel vortice degli anni '90, quelli di Where Is My Mind? e Gigantic, e proprio quest'ultimo brano ci fa riassaporare tutta la sporcizia del basso plettrato che un tempo era proprio di Kim Deal e oggi, degnamente, è impugnato da Paz Lenchantin, la stessa che militò negli A Perfect Circle nell'album "Mer De Noms" (2000) e negli Zwan, il fallimentare ...

Audio e testo di Avocado Toast di Annalisa - nuovo singolo per l’estate : Avocado Toast è il nuovo singolo di Annalisa. L'artista di Savona è pronta a tornare in radio con un brano in airplay per l'estate a cominciare dal 7 giugno. Il brano sarà presentato nel corso della prima serata dei Seat Music Awards all'Arena di Verona, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Lo spettacolo sarà trasmesso anche in differita da Rai1 nelle serate del 5 e 6 giugno in prima serata. Avocado Toast porta la firma ...

Audio e testo di Tijuana - nuovo singolo di Emis Killa dal repack di Supereroe : A qualche settimana dal rilascio di Supereroe Bat Edition, arriva il nuovo singolo di Emis Killa con la produzione di Takagi & Ketra. Il brano è disponibile dal 31 maggio, mentre la nuova resa dell'album sarà immessa sul mercato a cominciare dal 21 giugno. Il brano anticipa anche il nuovo tour che Emis Killa ha appena annunciato e nel quale porterà la musica di Supereroe ma anche Tijuana, il nuovo singolo dalle sonorità calde che però è ...

Solcando Le Onde di Tonino Carotone racconta l’orrore della morte in mare con il Coro dell’Antoniano (Audio e testo) : Solcando Le Onde di Tonino Carotone è il nuovo singolo del cantautore che nei primi 2000 si era reso popolare con Me Cago En El Amor, ma che a questo giro riscopriamo con un testo che parla delle morti in mare e delle tragedie dell'immigrazione, un tema che per gli artisti non è mai scontato. Nell'ultimo anno abbiamo ascoltato i messaggi di Fiorella Mannoia, della scena indie (con The Zen Circus e Motta in prima linea) e di tanti ...

Due punti è il nuovo singolo di Calcutta prima del tour al via da Treviso (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Calcutta è Due punti. Il brano arriva a sorpresa e non fa parte di Evergreen, suo ultimo disco di inediti rilasciato un anno fa e che ha fatto suonare anche nel concerto che ha tenuto allo stadio di Latina, la sua città di origine. Che qualcosa bollisse in pentola era apparso chiaro dagli ultimi post pubblicati sui social, nei quali l'artista lasciava intendere di essere a lavoro su qualcosa di nuovo che sarebbe ...