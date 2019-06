Anche per la Bbc è fatta per Sarri alla Juve

ilnapolista

(Di venerdì 14 giugno 2019) Oggi sembra davvero il #Day, o forse è solo la stzza per la lunga attesa e la suggestione. Ma l’Ansa lancia un’agenzia in cui riporta la BBC, secondo l’emittente sarebbe stato raggiunto l’accordo trae Chelsea per liberare Maurzio. Per chiudere Agnelli ha accordato di versare nelle casse del club inglese 5 milioni di sterline, come supposto in questi giorni.deve solo firmare con lail contratto già pronto per un biennale, con opzione per il terzo, a 6 milioni di euro a stagione. londinese 5 milioni di sterline. Per l’allenatore, sempre secondo la televisione d’Oltremanica, è pronto un biennale da sei milioni di euro a stagione, con opzione per il terzo anno. L'articoloper la Bbc èperilNapolista.

bobogiac : Anche se con un contributo inferiore alle necessità, abbiamo approvato un emendamento che stanzia 3 milioni per rad… - CottarelliCPI : Si torna a parlare di condono anche per i soldi nelle #cassettedisicurezza Sarebbe stato contento il Cerutti Gino,… - DaniloToninelli : Ora che lo #SbloccaCantieri è definitivamente legge, avanti con le strutture commissariali per accelerare le opere… -