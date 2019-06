(Di giovedì 13 giugno 2019) L'incidente all'altezza della bocca di porto di Malamocco. Sull'imzione viaggiavano cinque giovani tutti finii in acqua. tre sono rimasti feriti lievemente mentre un altro ha riportato una sindrome da annegamento ed è stato portato d'urgenza in ospedale. Ancora da chiarire con certezza le cause dell'incidente ma si pensa a un'onda eccezionale.