Torna a crescere numero occupati | +25mila nel primo trimestre

Lavoro - occupati Tornano a crescere (di poco) grazie a contratti stabili e donne. Disoccupazione al 10 - 4% (-0 - 2) : Il numero di occupati torna a crescere. Dopo due cali consecutivi, nel primo trimestre del 2019 le persone con un Lavoro tornano a crescere, seppure lievemente, in termini congiunturali, facendo registrare un aumento di 25mila (+0,1%). A livello tendenziale si riscontra una crescita di 144mila occupati (+0,6% in un anno). I dati sono dell’Istat che indica indicando che il tasso di occupazione al 58,7% (+0,1 punti), sintesi dell’aumento per ...

Grazie all’obbligo le coperture per i vaccini in Italia sono Tornate a crescere : Cerca la copertura vaccinale del tuo comune vaccini, l’obbligo introdotto dal decreto Lorenzin ha funzionato. Certo, probabilmente ha inciso anche il fatto che il tema sia finito al centro del dibattito pubblico. Quello che conta, però, è che le coperture vaccinali sono tornate ad aumentare. Tutto bene? No, perché in larghe fette del Paese i livelli di copertura ancora non raggiungono l’obiettivo ministeriale del 95%. Ma anche nelle ...

Torna a scuola la maestra sospesa : "Insegnerò ai miei alunni a crescere" : Tiziana Paolocci Allontanata perché i ragazzi accostavano Mussolini a Salvini È arrivata alle 7.45 e ha varcato sorridente il cancello di scuola. Rosa Maria Dell'Aria ieri era felice più che mai di Tornare tra i banchi dell'istituto industriale Vittorio Emanuele III di Palermo, dove insegna da anni, e riabbracciare i suoi studenti. L'insegnante d'italiano era stata sospesa su decisione dell'ufficio scolastico provinciale dopo la ...

Europee 2019 - Orlando : “Pd Torna a crescere - c’è base per costruire alternativa. Lega? Ci preoccupa la sua avanzata” : “Stiamo parlando di exit poll quindi la cautela è d’obbligo ma a livello europeo molti cittadini sono tornati a votare e hanno fermato la spinta nazionalista. In Italia il Pd ottiene un risultato importante. Un anno fa si discuteva di un bipolarismo tra populisti. Adesso questi dati ci dicono che il Pd è in campo. Sappiamo che dobbiamo ancora cambiare molto” Lo ha detto il vicesegretario Pd Andrea Orlando, commentando al ...

Salone del libro - AIE : nei primi 4 mesi del 2019 Torna a crescere il fatturato : ... in un'Italia, come dimostrano i dati sulla lettura e sulle competenze linguistiche degli italiani, che ha un disperato bisogno di una vera e potente politica per la lettura", sottolinea il ...

Italiani formichine : Torna a crescere la ricchezza delle famiglie : Cosa significa e perché non fa bene all'economia Cala il reddito delle famiglie italiane Crisi del debito, dalla patrimoniale un tesoretto da 18 miliardi all'anno Italiani sempre sedotti dal mattone. ...

Albiol : “Felice di Tornare - stagione positiva. Il club vuole crescere con Ancelotti. L’unico rammarico l’Arsenal. Sulla Juve - Insigne ed il gruppo…” : L’intervista di Albiol Raul Albiol dopo tre mesi fuori finalmente è rientrato da titolare nel match contro il Cagliari. Il difensore è felice del suo ritorno e ne parla in un’intervista che ha rilasciato oggi a Radio Kiss Kiss Napoli: “Ogni giorno va meglio, mi sto allenando con la squadra e sono felice di tornare”. Su Ajax-Tottenham: “In 45 minuti può cambiare tutto e questo è il bello del calcio. Sul 2-2 ...

Stati Uniti - deficit bilancia commerciale Torna a crescere : Risale un po' il deficit commerciale americano a marzo anche se meno del previsto . La bilancia commerciale ha mostrato infatti un disavanzo di 50 miliardi di dollari , in lieve aumento rispetto al ...

Torna a crescere la ricchezza delle famiglie italiane : Torna a crescere la ricchezza delle famiglie italiane che si confermano le più ricche e le meno indebitate d'Europa anche se la Germania è un passo dal primato. Secondo uno studio elaborato da Istat e ...

Torna a crescere la ricchezza delle famiglie - superata anche la Germania : Torna a crescere la ricchezza delle famiglie italiane: ammonta a 9.743 miliardi, 8,4 volte il loro reddito disponibile. Tra fine 2016 e fine 2017 è aumentata di 98 miliardi, +1%,, dopo aver registrato ...

Torna a crescere la ricchezza delle famiglie italiane : Torna a crescere la ricchezza delle famiglie italiane, il cui grosso del patrimonio è sempre¬ rappresentato dal mattone, e che nell'ultimo anno superano anche quelle tedesche. A crescere sono ...

Per Censis-Conad più sicurezza e libertà : ricetta per Tornare a crescere : Secondo la ricerca "Cosa sognano gli italiani" realizzata dal Censis in collaborazione con Conad, per il 55,4% degli italiani negli ultimi 12 mesi.

PIL Tornato a crescere. Istat : "Possibile miglioramento ritmi produttivi" : ... che chiude chiude con una risalita del PIL dello 0,2%, in un contesto ancora caratterizzato da una "fase di bassa crescita dell'economia mondiale" dove "le prospettive economiche continuano ad ...

