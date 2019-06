Morgan prima dello sfratto si sfoga a Non è la D’Urso

(Di giovedì 13 giugno 2019) Tra due giornisarà sfrattato, ma non ha nessuna intenzione di lasciare casa sua, che presto finirà all’asta, il cantante a Live non è laha detto: «Lo Stato mi uccide. Asia? Maestra di tossicodipendenza».di chiudere il profilo “Instagram” Asia Argento aveva scritto: «Che mestizia. Sei un miracolo ambulante, forse dalla panchina sulla quale finirai per dormire per non aver pagato le tasse per anni avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni e drogarti sarà meno facile! Aripijate!».Durante la diretta di “Live non è la”,ha replicato alle accuse e ne ha lanciate altrettante: «Questa non è una casa è un’opera d’arte e lo Stato che fa, mi vuole uccidere? – poi ci tiene a sottolineare – attenzione non èsfrattato per debiti, ma mi sono trovato con un’enorme quantità di tasse non pagate dal 2015. Un commercialista ha gestito malamente la mia situazione finanziaria. Quell’anno tutti i compensi che ho preso l’i ho dati all’agenzia delle entrate e non ho ancora saldato il debito. Più lavoro e più riesco ad ottemperare a questa cosa»...