Lecce | si accascia durante una partita di calcetto fra colleghi | muore poliziotto

(Di giovedì 13 giugno 2019) Una terribile tragedia si è verificata nella serata di ieri, 12 giugno 2019, ad Aradeo, paesino delse. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un uomo di 56 anni, Silvio Montinari, di professione ispettore di Polizia, sito subito dopo l'inizio delladitra. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare: a niente sono serviti i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. L'uomo è morto sotto gli occhi dei, esterrefatti per quanto accaduto. L'agente di polizia era originario di Neviano, un altro piccolo paese dell'hinterlandse. Quando si è verificato il dramma erano circa le ore 23:00. Sembrava essersi ripreso Tutto è cominciato pochi minuti dopo che lui e iavevano cominciato a giocare. Sembrava una serata come tante altre, passate all'insegna del divertimento e del relax. Ma una semplice partitella di amici ...

