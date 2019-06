Insalata nizzarda – semplice e gustosa

cosacucino.myblog

(Di giovedì 13 giugno 2019)Ingredienti 1 cespo di lattuga o 200 g di misticanza 3 pomodori maturi ma sodi 1 peperone giallo carnoso 1 cetriolo 1 cipolla rossa di Tropea o 2 cipollotti 200 g di fagiolini (facoltativi) 1 cuore di sedano 32 olive taggiasche, meglio se sott’olio 2 uova 4 acciughe sotto sale 400 g di tonno sott’olio olio extravergine di oliva 2 cucchiai di aceto o succo di limone 1 spicchio d’aglio basilico 1 cucchiaio di senape di Digione sale e pepe Preparazione 1 Le operazioni preliminari. Spunta i fagiolini, se li usi, e cuocili al dente in acqua bollente salata. Scolali e raffreddali sotto acqua fredda corrente. Pulisci l’, lavala, asciugala e taglia le foglie a tocchetti. Sciacqua le acciughe sotto acqua fredda corrente, per dissalarle, sfilettale, metti a bagno i filetti in acqua e aceto e asciugali. 2 Pulisci le verdure. Spella la ...

