Il 21 giugno è Festa della Musica a Modica

Bitter Sweet Anticipazioni 12 giugno 2019 : Una festa imbarazzante per Nazli e Ferit : Nazli accetta di andare a una festa in onore della cultura giapponese ma uno spiacevole inconveniente rischia di rovinare la serata. Per fortuna c'è Ferit!

Beautiful Anticipazioni 10 giugno 2019 : Hope e Liam sposi ma Steffy e Taylor rovineranno la festa? : Liam e Hope hanno detto sì e ora brindano al loro amore. Steffy e Taylor, invitate, potrebbero però rovinare i festeggiamenti.

10 giugno Festa di San Massimo - ospedale chiude laboratorio analisi e ambulatori : L'Aquila - Lunedì prossimo, 10 giugno, giorno festivo in cui si celebra San Massimo, patrono della città, all'ospedale di L'Aquila resterà chiuso il laboratorio analisi e non ci sarà attività ambulatoriale. leggi tutto

Sciopero metalmeccanici venerdì 14 giugno - 8 ore di stop e manifestazioni in piazza : La protesta indetta da Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Fim-Cisl. Le tute blu incroceranno le braccia per otto ore in tutta Italia scendendo anche i piazza in tre diverse manifestazioni organizzate in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli con la partecipazione dei segretari dei tre sindacati confederati.Continua a leggere

“Luci sul Parco” - l’Aspromonte in festa il 15 giugno a Gambarie : Condividere, coinvolgere, sensibilizzare. Il Parco dell’Aspromonte, in occasione del suo 25esimo anniversario, “accende le luci” sui valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi che rendono unica l’Area Protetta e caratterizzano uno stile di vita salubre e positivo in piena armonia con l’ambiente. “Luci sul Parco. Estate d’Aspromonte”, è infatti l’importante evento organizzato dall’Ente Parco che si svolgerà a ...

Grugliasco : al via la Festa delle Parrocchie dal 7 al 9 giugno : Dal 7 al 9 giugno la città di Grugliasco si riempie di musica, gazebo per lo street food, giochi all'aperto per i bambini e cene regionali. Si tratta di una maniFestazione cittadina che si tiene ogni anno e che offre sempre molte sorprese e novità. Si svolge tra piazza Matteotti, viale Giustetti e l'oratorio Go, inaugurato lo scorso anno, che al suo interno ospita il ristorante La Boita, dove ogni sera si potranno degustare delle cene regionali. ...

Lavoro - sciopero dei metalmeccanici il 14 giugno : “Si contrastino delocalizzazioni”. Manifestazioni a Milano - Napoli e Firenze : I metalmeccanici incrociano le braccia per 8 ore il 14 giugno per chiedere al governo di rimettere Lavoro e investimenti al centro dell’agenda, oltre a misure per combattere le delocalizzazioni e il sostegno all’occupazione. E un primo segnale in vista del rinnovo del contratto nazionale in scadenza a fine anno. Lo sciopero nazionale è stato indetto da Fiom-Cgil, Uilm e Fim-Cisl per il prossimo venerdì e prevede tre Manifestazioni in ...

Festa della Musica a Varallo - l'evento si terrà sabato 22 e domenica 23 giugno : Quest'anno la Festa della Musica a Varallo Sesia (Vercelli) raddoppia. Anziché in una sola giornata, infatti la maniFestazione Musicale si svolgerà su due giorni. In occasione della sua XXVIII edizione, nella serata di sabato 22 giugno a partire dalle ore 20.00 e poi domenica 23 dalle ore 15.00, le strade le piazze ed i cortili del centro storico sotto la spettacolare cornice offerta dal Sacro Monte, nella cittadina di Varallo Sesia, si ...

Buon Compleanno...Pippo - la festa di compleanno di Baudo il 7 giugno su Rai 1 alle 20 : 30 : Nella prima serata tv di venerdì 7 giugno, a partire dalle 20:30, Rai Uno manderà in onda Buon compleanno...Pippo, lo show dedicato agli 83 anni di Pippo Baudo. Con questo programma-evento la rete ammiraglia Rai e tutti i vertici di viale Mazzini intendono riservare un giusto tributo a uno dei più grandi presentatori della televisione italiana. Alla trasmissione di venerdì parteciperanno tanti amici e molti personaggi televisivi che hanno ...

Eid al-Fitr - oggi 4 giugno fine Ramadan/ Festa Islam - Card. Sako "rinnovo e perdono" : Eid al-Fitr, la Festa di rottura del digiugno per la fine del Ramadan, oggi 4 giugno 2019: l'abbraccio della Chiesa agli Islamici 'perdono comune'

Torna il 9 giugno la festa dello sport intitolata a Mario Pappagallo : Si terrà domenica 9 giugno, presso lo Stadio della Farnesina di Roma, la 3^ edizione della “Giornata dello sport Mario

Ascolti TV | Domenica 2 giugno 2019. Fazio chiude con il 17.5%-15% - New Amsterdam 11.2%. Bene Non è L’Arena (8.7%). Festa della Repubblica 37.7% : Fabio Fazio e Mara Venier Nella serata di ieri, Domenica 2 giugno 2019, su Rai1 – dalle 20.30 alle 22.46 – l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.818.000 spettatori pari al 17.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 il finale di stagione della fiction New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.155.000 spettatori pari all’11.2% di ...

Poste Italiane - sciopero oggi 3 giugno/ Manifestazione a Roma : servizi a rischio : sciopero Poste Italiane oggi 3 giugno: i lavoratori si riuniscono a Roma in occasione di una Manifestazione davanti alla sede dell'Azienda.

Fico "Festa 2 giugno dedicata a migranti e rom"/ Salvini "mi fa girare le scatole" : 2 giugno: Fico provoca Salvini prima della parata: 'Festa della Repubblica Italiana dedicata a migranti, sinti e rom'. Leader Lega 'mi fa girare le scatole'