I senatori francesi tornano sui cambiamenti per “rilassare” la legge sull’aborto

(Di giovedì 13 giugno 2019) Manifestazione a Parigi a favore dell’aborto Il Senato francese ha fatto marcia indietro riguardo proposte di modifica dellasull’aborto del paese, in un momento così critico come quello in cui gli Stati Uniti adottano misure sempre più severe per scoraggiare le donne dal cercare l’aborto. Il 7 giugno, il Senato francese ha adottato unache aumenta il ritardo legale in cui è possibile per le donne ottenere un aborto, da 12 settimane a 14 settimane. Solo 22si sono presentati al voto. Ma pochi giorni dopo, il corpo legislativo ha ribaltato la sua decisione in una seconda udienza del disegno di. “Il Senato non è esattamente una camera progressista, quindi non siamo molto sorpresi, ma siamo molto delusi“, ha detto Véronique Séhier, co-presidente dell’organizzazione di pianificazione familiare della Francia, in ...

