Governo - la maggioranza si spacca su Rai e Radio Radicale : in Parlamento salta l'intesa Lega-M5S : La maggioranza si spacca simultaneamente in due commissioni: quella di Vigilanza Rai e quella Bilancio. salta l'accordo tra Lega e M5S sia per quanto riguarda il presidente Rai Marcello Foa che...

Conte avverte i partner di maggioranza - collaborate o lascio. Sempre caos Governo : Un ultimatum alle forze di maggioranza e ai due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini: basta polemiche elettorali, dice Giuseppe Conte, decidete che fare per andare avanti con il "governo del cambiamento" serve "leale collaborazione". Se mancherà e se le risposte non saranno rapide (ma non c'è una scadenza precisa) il presidente del Consiglio potrebbe dimettersi. Conte convoca i giornalisti a palazzo Chigi per provare a riprendere la scena dopo ...

Sondaggi - la maggioranza degli elettori di Lega e M5s non vuole che il Governo cada. Il Carroccio sfonda quota 36% : Nel giorno in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiede ai due leader di maggioranza una risposta “inequivocabile e rapida” sulle loro intenzioni nel proseguire, i Sondaggi di Swg per il TgLa7 segnano – chiarissime – le volontà degli elettori di ciascun partito. Sia nella base della Lega sia in quella del M5s un’ampia maggioranza di chi risponde vuole che l’esecutivo resti in piedi e vada avanti. ...

Governo M5S-Lega - sconfitti malpancisti e rosiconi Conte batte i pugni e la maggioranza va avanti : "Personalmente resto disponibile a lavorare nella massima determinazione di un percorso di cambiamento. Ma non posso compiere questa scelta da solo. Le due forze politiche devono essere consapevoli del loro compito". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la stampa a Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

Europee - Di Maio : “Dopo il voto non cambia nulla. Il M5s ha la maggioranza in Parlamento e al Governo. Così rimarrà” : Niente rimpasto dopo il voto. Lo ha detto due giorni fa Giancarlo Giorgetti, lo ribadisce oggi Luigi Di Maio. “Non ho mai capito perché le elezioni Europee dovrebbero cambiare il Parlamento italiano. M5S ha il 36% del Parlamento italiano, ha la maggioranza assoluta in Consiglio dei ministri e Così rimarrà, io non intenzione di parlare di poltrone da lunedì ma di chiedere abbassamento delle tasse per le imprese e per le famiglie, salario ...

In Ucraina non c’è più una maggioranza di Governo : La coalizione di forze politiche che appoggia il governo in Ucraina, e che fa riferimento all’ex presidente Petro Poroshenko, si è rotta. Venerdì il Fronte Popolare, partito nazionalista e populista di destra, ha annunciato al Parlamento la sua uscita dalla

Liti di Governo - Salvini avvisa il M5s : "Non c'è maggioranza alternativa". Ma Giorgetti è esausto : Il sottosegretario, riferimento della Lega a Palazzo Chigi: "Litigiosità sta diventando insostenibile". Ma Salvini: "Non...

Elezioni in Spagna - vince il Partito Socialista ma non ha la maggioranza per formare il Governo : Dopo undici anni il Partito Socialista torna a vincere le Elezioni politiche spagnole. Il premier uscente Pedro Sanchez ha ottenuto quindi il mandato popolare per governare anche se - numeri alla mano - dovrà stringere non poche alleanza per conquistare i seggi necessari per avere la maggioranza assoluta in Parlamento.Continua a leggere