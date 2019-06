Dispositivi con sistema operativo Huawei ad ottobre | non sui Mate 30

optimaitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) Ilpotrebbe essere pronto per, ma non nell'ambito dei30. Stando a quanto riportato da 'GSMArena.com', HongMeng, che a livello globale dovrebbe essere conosciuto come Ark OS, sarà pronto per il prossimo autunno, probabilmente in test a bordo di alcuni entry-level e middle-range dell'OEM, destinati al mercato cinese. Sappiamo che ilè stato sviluppato insieme ai rappresentanti di Tencent, e che Oppo e Vivo erano presenti per testarlo in anteprima, avendolo trovato del 60% più veloce di Android.Il motivo principale per cui ildebutterà prima in Cina è da individuare nel mancato soddisfacimento dei requisiti del pubblico internazionale, cosa che costringerà il produttore a prendere tutte le misure del caso. Quando l'OS proprietario sarà pronto, si aprirà anche ai top di gamma di livello superiore, ...

OptiMagazine : Dispositivi con sistema operativo #Huawei ad ottobre, non sui #Mate30 - serenel14278447 : Hong Kong, in stallo la legge sulle estradizioni in Cina'M' come mistero. Per le strade di Torino e Napoli avvistat… - VizzariG : RT @Digital_Day: L'app sfruttava microfono e GPS dei dispositivi per scoprire gli streaming illegittimi. -