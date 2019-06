A Paestum emerge un monumento dorico

Capitelli, colonne, cornicioni e triglifi (ornamenti in pietra decorati con tre scanalature verticali) di un edificiosono stati scoperti da un gruppo di archeologi a(SA). Il particolare più sorprendente è un pannello, probabilmente una metopa in pietra, arenaria, scolpita a rilievo e posta in alternanza con i triglifi, decorata con tre rosette a rilievo, note in altri edifici dorici costruiti tra il VI e V sec. a.C. ae nel suo territorio. Lo rende noto il Parco Archeologico della "città dei Templi".(Di giovedì 13 giugno 2019)