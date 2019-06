Ue | Merkel per il dopo Juncker? C' è l' ok di Macron | La sosterrei

La crisi senza fine della SPD è un serio problema per Merkel : Le dimissioni di Andrea Nahles dalla Presidenza dei socialdemocratici tedeschi sono la naturale conseguenza di una sequenza impressionante di sconfitte della SPD nell’ultimo anno: Baviera, Assia, elezioni europee e città di Brema.Già la sua elezione al vertice del partito avvenne in circostanze straordinarie. Dopo che Martin Schulz, sconfitto alle elezioni politiche del 2017, riuscì a portare a casa un discreto accordo ...

I Verdi superano la Merkel : Non si parla d’altro a Berlino: per la prima volta nella loro storia i Verdi hanno superato la Cdu/Csu di Angela Merkel in un sondaggio su base nazionale. Stando alla rilevazione realizzata dall’istituto Forsa per Rtl/ntv, il partito ambientalista guidato da Robert Habeck e Annalena Baerbock avrebbe guadagnato ben 9 punti percentuali rispetto alle elezioni europee del 26 maggio, conquistando il 27% dei consensi e con ciò ...

Joschka Fischer : “La speranza dell’Ue era Macron - Merkel non l’ha mai capito” : E se l’Europa ripartisse da qui, dal Sud e dai giovanissimi? A chiederselo è Joschka Fischer, ex ministro degli Esteri tedesco, leader morale dei Verdi tedeschi, davanti a una platea di 500 giovani venuti a Catania per il festival di geopolitica “Mare Liberum”. Dopo una discussione a distanza con Steve Bannon, a cui Fischer contesta praticamente tu...

Cambiamenti climatici - Merkel : “Dobbiamo fare quanto umanamente possibile per gestire la sfida” : La cancelliera tedesca Angela Merkel, in occasione di un intervento alla prestigiosa Harvard University, ha dichiarato: “I Cambiamenti climatici rappresentano una minaccia per le risorse naturali del nostro pianeta: noi possiamo e dobbiamo fare quanto umanamente possibile per gestire questa sfida per l’umanità. E’ ancora possibile ma ciascuno deve fare la sua parte e lo dico con una certa misura di autocritica“. La ...

Cede la Commissione per la BceCosì la Merkel può fregare Macron : La vittoria di Macron sulla Commissione? Quella di Merkel potrebbe essere una ritirata strategica per prendersi Bce o Consiglio. Sanchez vuole piazzare Borrell all'Economia. E l'Italia Segui su affaritaliani.it

Domani primo primo test per un'intesa Merkel-Macron-Sanchez. Strada in salita per Salvini : Il primo test per verificare se nel nuovo Parlamento europeo possa nascere una maggioranza tra il Ppe, i socialisti e i liberali si terrà Domani al vertice informale dei leader a Bruxelles. Ma in queste ore nelle cancellerie europee nessuno è pronto a scommettere che la riunione di Domani sia risolutiva. A cena, Angela Merkel, Emmanuel Macron e gli altri capi di stato e di governo faranno una prima analisi del voto. Ma sul terreno ...

Elezioni Europee - exit poll amaro per Angela Merkel e i socialisti : "Dato tra i peggiori mai ottenuti" : Gli exit poll in Germania diffusi dai sondaggisti di Infratest dimap attestano il partito di Angela Merkel, la Cdu-Csu, al 28%, risultando il primo partito del Paese. Per i cristiano-democratici però è finora uno dei risultati peggiori. Appena cinque anni fa, la Cdu-Csu aveva ottenuto il 35,3% dei v

Elezioni Europee 2019 - in Germania per gli exit poll Cdu della Merkel avanti - verdi secondi : I popolari hanno sostanzialmente tenuto rispetto al 2014, crollo dei socialdemocratici mentre l’estrema destra dell’Afd resta ferma al 10

Merkel all’ultima prova elettorale : la Germania ora ha paura di perderla : Quando l’Università di Harvard, nel dicembre scorso, ha celebrato Angela Merkel con un video di cinquanta secondi, definendola «la donna più potente del mondo» e «la leader de facto dell’Europa», in Germania molti hanno alzato il sopracciglio, trovandolo decisamente troppo retorico, un’americanata, diremmo noi. Ma la realtà – al netto delle colonne...

Europee - la “via di mezzo” di Merkel e Macron per la nuova Europa : Un accordo di cooperazione sancito a gennaio con il Trattato di Aquisgrana, ma due idee di Europa sostanzialmente differenti, nonostante un nemico comune da combattere: il sovranismo. L'approccio di Francia e Germania alle elezioni Europee del 26 maggio è lungo e datato di qualche mese. Risale al 22 gennaio 2019, giorno in cui Emmanuel Macron e Angela Merkel hanno sottoscritto un documento bilaterale ambizioso, con l'obiettivo di rafforzare il ...

Perché la Merkel non vuole Salvini nel Partito popolare europeo : Parola di cancelliera: la Lega di Matteo Salvini non entrerà mai nel Ppe. Troppe le differenze, a cominciare dai migranti. E in generale la sfida populista obbliga l'Europa a difendere "i suoi valori fondamentali". È una Angela Merkel molto esplicita e diretta quella che, in una grande intervista alla Sueddeutsche Zeitung, chiude le porte del Partito popolare europeo alla Lega e in generale alle formazioni populiste o sovraniste. "No": è così ...

Vittorio Brumotti contro la Merkel : "Ci rompi le balle per il lavoro nero e poi non fate gli scontrini" : Vittorio Brumotti , che in questi giorni si trova a Francoforte per alcuni impegni sportivi, torna a far parlare di sé, ma questa volta i servizi sulla droga di Striscia la Notizia non c'entrano. A ...

Per Enrico Letta Angela Merkel è perfetta per il ruolo di presidente del Consiglio europeo : L'ex presidente del Consiglio Enrico Letta ha indicato la Cancelliera tedesca per la guida del Consiglio europeo. Anche Matteo Renzi sostiene che Angela Merkel sia la persona più indicata per ricoprire la carica. "Il prossimo presidente del Consiglio europeo dovrà tenere testa all'universo di Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping. Propongo Angela Merkel a capo del Consiglio europeo", ha scritto Letta su Twitter. Continua a leggere

Tutto pronto per il valzer delle europoltrone. Guidano Merkel e Macron - l’Italia fuorigioco : La scena è pronta. Non appena le urne saranno chiuse e i risultati noti, i leader delle famiglie più forti del Parlamento europeo - popolari, socialdemocratici, liberali e verdi - daranno il via al grande valzer delle europoltrone. Prenderà la parola Manfred Weber, «candidato di punta» di casa Ppe, ovvero dello schieramento che, salvo cataclismi, i...