Toscana si impegna a dichiarare l’Emergenza Climatica

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Lasarà la prima regione in Italia alo stato di Emergenza. Nella giornata di Mercoledì 12 Giugno 2019, è stata infatti presentata ed approvata a grande maggioranza una mozione che vede la regione chiamata alo stato di emergenzae ambientale, coordinando e rafforzando politiche, azioni e iniziative volte a contrastare il cambiamento climatico. Elaborazione a Cura di Andrea Corigliano Come già evidenziato in altri articoli, il nostro pianeta e con esso anche il nostro paese l’Italia, sta subendo gli effetti dei cambiamenti climatici, basti pensare che il 2018 è stato il quarto anno più caldo di sempre. E se il maggio appena trascorso è risultato più fresco del normale, non dobbiamo illuderci, perchè si tratta di una anomalia locale e non bisogna confondere il meteo con il clima. Questo aumento antropico della ...

