Minibot | il deputato di FdI a Tria | “Quando li userete?” Il ministro | “Sono dannosi

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Lo scorso 28 maggio la Camera aveva approvato, all’unanimità, una mozione che impegna il governo ad adottare i cosiddettiper il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso imprese e fornitori. Subito dopo, Pd e +Europa si erano smarcati accusando la maggioranza di aver modificato il testo all’ultimo minuto inserendo il dettaglio del pagamento attraverso i titoli di Stato di piccolo taglio. A Montecitorio, ildi Fratelli d’Italia, Marco Osnato, ha chiesto in un’interrogazione aldell’Economia, Giovanni, come e quando l’esecutivo intenda utilizzarli. “Non sono allo studio misure finalizzate alla loro adozione. Sono, perché creano debito, e sono illegali” ha replicato il. Csm, Quirinale: “Mattarella non è mai intervenuto ...

