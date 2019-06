Lucano | prima alla sbarra | Ma non torni a Riace

ilgiornale

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Patricia Tagliaferri MimmoMimmodeve di rimanere in «esilio», lontano da, anche adesso che non è più sindaco e neppure consigliere dopo essere stato tagliato fuori dalle ultime elezioni comunali. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria nel giorno dellaudienza del processo che vede imputato l'ex primo cittadino del comune calabrese che era considerato un modello di accoglienza dei richiedenti asilo e che invece per i magistrati non è che un sistema criminale. Con lui,, altre 26 persone accusate a vario titolo di una sfilza di reati legatigestione del sistema di accoglienza dei migranti. Nessuna revoca della misura che impedisce adi avvicinarsi al suo paese, dunque, nonostante ormai non ci sia più il rischio che possa reiterare i reati, perché c'è ancora un procedimento pendente in Cassazione che, come ...

