“Lotus – Le anime di Aoroa” è Il primo volume della saga YA Fantasy di Roberta Dieci

(Di mercoledì 12 giugno 2019) «È scritto nel loro destino e nessuno potrà impedirlo» decretò la Pizia, con aria grave: «un mostro orribile li prenderà alla giugulare, impedendo loro di parlare, di respirare, bloccandoli nei movimenti e nei pensieri, lasciandoli senza la possibilità di agire, se non guidati da lui Quel mostro si chiama Amore». Con queste parole ha inizio ilcapitolo intitolato “Alpha” di Lotus. Ledi Aoroa”, unambientato tra il mondo reale e una terra leggendaria, collegati dal ponte del sogno. Bianca e Marco si scontrano in un giorno all’apparenza come tanti, ignari di aver preso contatto con l’anima gemella, inconsapevoli di essere destinati a legarsi indissolubilmente. La storia si apre con una tipica situazione adolescenziale da romanzo Young Adult: due ragazzi si incontrano e si detestano, ma il fato sembra mettere sempre l’uno sulla strada dell’altra, finché non ...