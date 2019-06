Lo smartphone Android ora può verificare l’accesso al proprio account Google su iOS

Shazam per Android riconosce i brani in riproduzione sullo stesso smartphone : Shazam è una delle app più usate per conoscere il titolo di un brano che si sta ascoltando alla radio, alla TV o da qualsiasi altra fonte esterna allo smartphone. Da oggi, per chi usa uno smartphone Android, Shazam è in grado di individuare anche la musica riprodotta da app di terze parti all’interno dello smartphone stesso. La novità, annunciata tramite le pagine del supporto ufficiale, sarà sicuramente apprezzata da molti perché è ...

Hanno provato a infettare smartphone Android prima ancora che fossero messi in commercio : Con un comunicato ufficiale sul proprio blog, Google rivela la scoperta di un tentativo di infettare degli smartphone Android prima che venissero messi in commercio. Vettore di attacco è la “famiglia Triada”, categoria di app utilizzate per inserire illecitamente finte proposte commerciali e pubblicità nei dispositivi. Dal momento che i produttori più piccoli Hanno difficoltà a creare app personalizzate per ogni funzione richiesta dall'utente, ...

LineageOS è una delle ROM personalizzate più popolari in circolazione, oltre che una di quelle con più dispositivi ufficialmente supportati. Ecco le ultime novità

I moderni smartphone Android sono esposti ad un nuovo tipo di attacco denominato "Tap 'n Ghost" che può indurre falsi tocchi delle dita. Ecco come

L'app Device Health Services è sempre meno esclusiva e raggiunge moltissimi modelli di smartphone Android con l'ultimo aggiornamento: ecco a cosa serve e cosa cambia per gli utenti.

Realme 3 Pro è uno smartphone Android economico con più pregi che difetti : Se cercate uno smartphone che costi al massimo 200 euro e volete una soluzione che garantisca buona qualità fotografica e prestazioni, una delle migliori opzioni che avete a disposizione è il Realme 3 Pro. È il primo smartphone Oppo ad arrivare in Italia, e sebbene il marchio sia sconosciuto ai più, la prova ha confortato sulla quasi totalità degli aspetti di valutazione. Considerata la fascia di prezzo, sono state positive prestazioni, ...

BeiTaAd : scoperto nuovo adware in 238 app Android che rendeva lo smartphone inutilizzabile : Android è il sistema operativo mobile più diffuso a livello mondiale, presente su oltre 2 miliardi di dispositivi, e anche per questo obiettivo interessante per malware e minacce informatiche che cercano di sfruttarne le vulnerabilità per generare profitto. Purtroppo in questi anni la piattaforma mobile di Google ha più volte mostrato qualche vulnerabilità di troppo, che ha portato alla pubblicazione sul Play Store di applicazioni ...

Un adware nascosto in alcune app Android rendeva inutilizzabile lo smartphone : (foto: Pixabay) Una piattaforma pubblicitaria malevola chiamata BeiTaAd era nascosta in 238 applicazioni Android pubblicate regolarmente su Google Play Store e scaricate ben 440 milioni di volte. Se subito non si notava alcun comportamento fuori dall’ordinario, da circa un giorno fino a due settimane dopo il download del software lo smartphone iniziava a mostrare comportamenti strani fino a diventare praticamente inutilizzabile, subissato ...

Buone notizie per i possessori di alcuni smartphone Huawei, che stanni ricevendo l'atteso aggiornamenti a EMUI 9, con Android 9 Pie.

Aggiornamento EMUI 10 Android 10 Q Su quali smartphone arriva ? : Quando vedremo l'Aggiornamento EMUI 10 per la prima volta? L'EMUI 10 sarà rilasciata a settembre 2019. Cronologia del rilascio di Android Q

Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Moto G7 Plus, Huawei Mate 20 Lite, Xiaomi Mi Mix 2S, Samsung Galaxy S10 e altri ancora

Huawei-Android - tutto quello che devi sapere per aggiornare il tuo smartphone senza panico : (Foto: PA Wire/PA Images / IPA) La questione Huawei/Android continua a essere al centro del dibattito mediatico e delle discussioni tra gli addetti ai lavori e tra i consumatori, ma non tutte le notizie circolate sono vere e attendibili. Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza con l’obiettivo di evitare che l’ingiustificato “effetto panico” si diffonda privo di qualsiasi fondamento. Cosa è successo? Il 15 maggio scorso il presidente ...

Quali sono i Migliori smartphone Android? Quale smartphone Android acquistare? Sei arrivato nella pagina giusta, quella che ti illustrerà la nostra classifica dei Migliori smartphone Android aggiornata a giugno 2019, per cui con tutte le ultime novità offerte da tutti i produttori come Samsung, Huawei, Honor, LG, Sony, Xiaomi, OnePlus, ecc. Il mercato degli smartphone

Whatsapp - novità per le note vocali su smartphone sia Android che iOS : novità importante per l'ascolto dei messaggi vocali su smartphone sia Android che iOS. Gli utenti Whatsapp non dovranno più aprirli singolarmente