Ladro ucciso a Ivrea | fiaccolata per il tabaccaio | “Siamo tutti con Franco Ha sparato

Ladro ucciso a Ivrea - l’autopsia : il tabaccaio sparò alle spalle dal balcone : I primi risultati dell’autopsia sembrano non coincidere con la versione dei fatti fornita agli inquirenti dal derubato che aveva parlato di una colluttazione in strada

Ladro ucciso a Ivrea - autopsia : “Tabaccaio ha sparato dall’alto e alle spalle” : Un colpo dall’alto, probabilmente sparato dal balcone di casa, ha raggiunto Ion Stavila alle spalle. È morto così il cittadino moldavo di 24 anni freddato nella notte tra giovedì e venerdì a Pavone Canavese, nel corso di un furto a una tabaccheria. Quanto emerge dall’autopsia, eseguita questa mattina a Strambino dal medico legale Roberto Testi, non combacia con la ricostruzione del tabaccaio. ...

Papa Francesco - la lezione di don Giuseppe Dorma : "Perché benedico il tabaccaio che ha ucciso il Ladro" : Menomale che ci sono preti come don Beppe Dorma, menomale che il cristianesimo riesce a resistere nelle periferie tanto evocate da Bergoglio ma in realtà tanto dimenticate a vantaggio della Curia e dei suoi proclami. Proprio là, nei paesi di provincia, dove il parroco è ancora una delle figure più r

Ladro ucciso dal tabaccaio - senatore leghista difende il commerciante : "E' lui la vera vittima" : "A lui va tutta la nostra solidarietà - dice il senatore della Lega Canavese Cesare Pianasso, a nome dei militanti canavesani del partito - sono convinto che lui stesso stia vivendo ore di grande sofferenza per la tragedia che lo ha visto coinvolto".

Ladro ucciso dal tabaccaio - la Lega con il commerciante : “È lui la vera vittima” : La dura presa di posizione del Carroccio: "Il 'mestiere' del Ladro o del rapinatore comporta dei rischi ed è assolutamente giusto tutelare chi si difende". Solidarietà al proprietario della tabaccheria espressa anche dal parroco di Pavone, don Beppe Dorma. Confermata per martedì la fiaccolata organizzata dai commercianti.Continua a leggere