La bimba ferita a Napoli è tornata a casa

Torna a casa Noemi - la bimba ferita in una sparatoria a Napoli : Noemi, la bimba di 4 anni ferita gravemente il 3 maggio scorso in una sparatoria in piazza Nazionale a Napoli, è stata dimessa dall'ospedale pediatrico Santobono dove era rimasta diversi giorni in rianimazione prima di essere trasferita in un reparto di degenza ordinaria. La piccola, che era rimasta ferita a un polmone, è stata sottoposta agli ultimi esami, che hanno dato buoni risultati, per cui ha potuto Tornare a casa dove ...

Esplosione Rocca di Papa : bimba ferita da esplosione - trauma facciale e cranico : È giunta questa mattina alle ore 13 al Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, con carattere di urgenza, una bimba coinvolta nella violenta esplosione che si è verificata presso il Comune di Rocca di Papa. La bambina, dell’età di circa 5 anni, è attualmente in condizioni stazionarie con un severo trauma facciale e cranico. Per la tipologia dell’evento traumatico e delle lesioni, la paziente è ricoverata in ...

Napoli - Noemi lascia la rianimazione : ora è in stanza con mamma e papà | La bimba ferita 25 giorni fa : La piccola è stata trasferita in una degenza attigua alla rianimazione, deputata all'assistenza riabilitativa post intensiva

Fuori pericolo la bimba ferita dalla camorra a Napoli : È Fuori pericolo la bambina di 4 anni ferita a Napoli il 3 maggio scorso in un agguato di camorra. La piccola Noemi S., che era stata colpita ai polmoni durante una sparatoria in piazza Nazionale, secondo il bollettino emesso dai medici dell'ospedale pediatrico Santobono "è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessita di supporto di ossigeno". "I parametri vitali sono stabili e ...

bimba ferita a Napoli - resta in cella Del Re : «È lui l'uomo nero del raid a piazza Nazionale» : Il Gip del Tribubale di Siena ha emesso il provvedimento a carico di Armando Del Re, il 29enne accusato anche del tentato omicidio della piccola Noemi. In sintesi, il 29enne resta in carcere, di...

Migliora Noemi - la bimba ferita nella sparatoria a Napoli : avviata la riabilitazione : Sta meglio la piccola Noemi, la bimba ferita nella sparatoria a Napoli: “Il quadro clinico della piccola è stabile e in Miglioramento – riferisce il bollettino medico diffuso dall’ospedale Santobono di Napoli, dove la piccola è ricoverata – La bambina continua ad essere sedata e respira in autonomia con supporto di ossigeno. Già da ieri l’equipe di fisioterapisti ha avviato il programma per la riabilitazione. La ...

Noemi - la bimba ferita a Napoli - si sveglia dal coma e dice : 'Come mai mi trovo qui?' : Un fatto tanto grave quanto pericoloso, che sarebbe potuto diventare ancor più tragico, se la piccola Noemi non si fosse più risvegliata dal coma farmacologico. La bimba, di appena quattro anni, infatti, era rimasta coinvolta nella sparatoria avvenuta in pieno centro a Napoli, a piazza Nazionale, nella giornata di venerdì, 3 maggio. I proiettili vaganti l'avevano colpita ad entrambi i polmoni e da subito la sua situazione era apparsa molto ...