Inter | Nainggolan a tutto campo tra futuro e mondiale femminile

Inter : nella formazione ideale di Conte non ci sarebbe spazio per Icardi e Nainggolan : Lavori in corso in casa Inter. L'ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore al posto di Luciano Spalletti, pur senza ricorrere a spese folli o avventate, porterà inevitabilmente la società milanese ad Intervenire sul mercato per allestire un organico che si avvicini del tutto (o quasi) ai "desiderata" dell'ex tecnico del Chelsea. Quest'ultimo, infatti, avrebbe già le idee piuttosto chiare sulla formazione-tipo che vorrebbe schierare alla ...

Inter-Empoli 2-1 - le pagelle : Keita - Nainggolan e Handanovic portano la Champions League : L'ultima giornata di campionato ha segnato i suoi verdetti. L'Inter batte l'Empoli 2-1 e vola in Champions League, mentre i toscani retrocedono in Serie B. I nerazzurri passano in vantaggio con Keita al 51', pareggio di Traore al 76' e gol vittoria di Nainggolan all'81'. I padroni di casa chiudono al quarto posto con 69 punti, a più uno sul Milan. Gli ospiti, invece, chiudono a quota 38 a pari punti con il Genoa e retrocedono per lo svantaggio ...

Pagelle 38^ giornata : Handanovic e Nainggolan - Inter in Champions con l’Atalanta. Retrocede l’Empoli : Pagelle 38 giornata- Arrivano i verdetti: Atalante e Inter in Champions League, Empoli in Serie B, salve Genoa e Fiorentina. Leggi anche: Probabili formazioni 38^ giornata: Icardi dal 1', Milan con Borini Pagelle 38 giornata: tutti i voti e gli Higlights dei match Pagelle FROSINONE-CHIEVO 0-0 FROSINONE (3-5-2): Bardi 6; Capuano 6,5, Ariaudo 6,5, Brighenti […] L'articolo Pagelle 38^ giornata: Handanovic e Nainggolan, Inter in Champions con ...

VIDEO Inter-Empoli 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Nainggolan spedisce i nerazzurri in Champions League! Toscani in Serie B : L’Inter ha sconfitto l’Empoli per 2-1 nel match valido per la 38^ giornata di Serie A, Nainggolan ha segnato il gol vittoria all’81’ e ha mandato in visibilio il pubblico di San Siro: i nerazzurri si sono infatti qualificati alla prossima edizione della Champions League, la squadra di Spalletti ha sofferto fino all’ultimo minuto ma con una zampata è riuscita a raggiungere l’obiettivo stagionale. I Toscani, ...

Inter - Nainggolan : “speravo di portare un contributo maggiore alla squadra” : “Speravo di portare un contributo maggiore alla squadra, ma il gruppo ha fatto bene quest’anno e siamo vicini a raggiungere l’obiettivo di conquistare un posto in Champions League. Quest’anno siamo usciti troppo presto, pero’ eravamo nel nostro gruppo c’erano Barcellona e Tottenham, due squadre che sono arrivate in semifinale”. Sono le dichiarazioni in un’Intervista concessa al quotidiano ...

Udinese-Inter 0-0 - le pagelle nerazzurre : Nainggolan si conferma ad alti livelli : Si è appena concluso alla Dacia Arena l'anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A tra Udinese ed Inter sul risultato di 0-0. Gara senza grandi emozioni con le due squadre che si dividono la posta in palio. I friulani si portano a +5 punti sull'Empoli in zona retrocessione, mentre i nerazzurri salgono a quota 63 e sono a più cinque sulla Roma quinta in classifica. La settimana prossima l'Inter giocherà allo stadio Meazza nel posticipo ...

Inter - patto d'onore con Nainggolan : il belga migliore in campo contro la Juventus : Il grande protagonista del derby d'Italia giocatosi sabato sera allo stadio Meazza tra Inter e Juventus è stato sicuramente Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è stato il migliore in campo in assoluto con una prestazione caratterizzata non solo dal gran gol che aveva portato i nerazzurri in vantaggio, ma anche da tante altre giocate importanti. In particolare sembrava che il trentenne di Anversa andasse al doppio del ritmo rispetto ai ...

A Nainggolan replica Cr7 - 1-1 tra Inter e Juve : Al vantaggio di Nainggolan nel primo tempo risponde Ronaldo nella ripresa e finisce così senza vincitori né vinti il derby d'Italia tra Inter e Juventus giocato davanti a uno stadio 'Meazza' vestito a festa e gremito come nelle grandi occasioni. Risultato giusto con i nerazzurri padroni del campo nella prima frazione e i bianconeri che crescono nella ripresa ottenendo un meritato pareggio grazie a una magia del suo numero 7. In classifica la ...

Inter - 30' del vero Nainggolan : il belga spazza via un'illusione : Il Corriere dello Sport elogia la prestazione di Nainggolan, che per 30' è sembrato quello di Roma. 'L'Inter si è avventata sulla partita esercitando una pressione furiosa. I bianconeri solo per 4-5 minuti hanno dato ...

Inter-Nainggolan - stretto il patto d'onore : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Radja Nainggolan e spiega come ieri sera, tra il centrocampista belga e il popolo nerazzurro, si sia creata una particolare unione. 'La sintesi è che Nainggolan fa venire giù San Siro ...

VIDEO Inter-Juventus 1-1 : Cristiano Ronaldo risponde a Nainggolan - gli highlights di San Siro : Il 172esimo Derby d’Italia di campionato non ha certo deluso le attese. Nonostante la Juventus abbia già vinto matematicamente lo Scudetto 2018/19 il match di San Siro ha regalato spettacolo e occasioni. Meglio l’Inter nel primo tempo chiuso avanti grazie ad un euro-gol di Radja Nainggolan, quindi nella ripresa è uscita la Juventus che, prima ha raggiunto il pari con il solito Cristiano Ronaldo (giunto a quota 20 gol) quindi sfiora ...

Serie A - Inter-Juventus 1-1 : Ronaldo risponde a Nainggolan : Arbitro : Banti Marcatori : 7' Nainggolan, I,, 17' st Ronaldo, J, Ammoniti : Perisic, I,; Cuadrado, Chiellini, Kean, J, Espulsi : nessuno LA CRONACA DEL MATCH TOP E FLOP

Inter-Juventus 1-1 : Nainggolan ci prova - Ronaldo evita il ko : Nerazzurri in vantaggio dopo 7’ e protagonisti nel primo tempo, ma il portoghese fa 600 e impedisce la sconfitta dei neo-campioni d’Italia