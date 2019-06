Il borsino nero dei dati sanitari | così gli hacker vendono la nostra salute

agi

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Una laurea finta: 500 dollari. Qualche decina di dollari per una ricetta falsa e spiccioli per la password dell'assicurazione. Sono i prezzi deldei, che emergono dal rapporto Healthcare Cyber Heists in 2019 di Carbon Black. La società di cybersicurezza ha intervistato 20 responsabili della sicurezza nel settore. Una prospettiva parziale, che però dà un'idea di quanto siano frequenti le offensive, come vengono rubati ie come venduti nel dark web. Le organizzazionie sono infatti l'obiettivo di attacchi informatici sempre più complessi e numerosi. Nel 2018 i tentativi di intromissione sono stati - in media - 8,2 al mese per ogni “endpoin”. Cioè non per ogni organizzazione, ma per ciascun dispositivo collegato alla loro rete. Quanto costano iIl canale di accesso resta lo spam, che buca i filtri e gli antivirus, sfrutta la disattenzione ...

