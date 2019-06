Crolla parte di falesia sul Conero | abbiamo sentito un boato

In fiamme la cattedrale di Notre-Dame - Crollata la guglia simbolo di Parigi dal 1163. Macron : “Brucia una parte di noi”. “Salvataggio non garantito” : 20.45 Un violento incendio è scoppiato all'interno della cattedrale di Notre Dame a Parigi. Secondo quando reso noto dai vigili del fuoco l'incendio sarebbe "potenzialmente legato" ai lavori di restauro in corso nella cattedrale. L'incendio è scoppiato intorno alle 18.30 sul tetto della cattedrale. Le immagini del rogo postate sui social network hanno immediatamente fatto il giro del mondo. L'intera Ile-de-la Cite', dove sorge la cattedrale di ...