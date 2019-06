Bimbo cade dal quinto piano di casa a Catanzaro | è grave

Catanzaro - Bimbo di tre anni cade dal quinto piano : “Non è in pericolo di vita. Salvato dai fili della biancheria” : I fili usati per stendere la biancheria hanno attutito la caduta del bambino volato dal quinto piano del palazzo in cui abita. È successo nel pomeriggio del 12 giugno a Catanzaro. Il bambino, che ha tre anni e mezzo, ha riportato fratture alle gambe ma non sarebbe in pericolo di vita: la tac a cui è stato sottoposto avrebbe dato esito negativo. Rimane comunque in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale ...

Bimbo di tre anni cade dal quinto piano di un palazzo : è grave : Un Bimbo di 3 anni e mezzo è caduto dalla terrazza del quinto piano del palazzo dove abita e adesso si trova in gravi condizioni. L'edificio si trova in via Fares, nel quartiere Sala. Il...

Catanzaro - Bimbo di 3 anni cade dal quinto piano : è grave : Il piccolo, un bambino di tre anni e mezzo, sarebbe caduto dalla terrazza dell'appartamento in cui abita, al quinto piano di uno stabile di via Fares, nel quartiere Sala di Catanzaro. Subito soccorso, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese della città calabrese e verserebbe in condizioni molto gravi.Continua a leggere

Bimbo cade dal quinto piano di un palazzo : è grave : Un bambino, del quale non è nota l'età, è caduto oggi dalla terrazza dell'appartamento in cui abita, al quinto piano di uno stabile di via Fares, nel quartiere Sala di...

Cade dal terzo piano e si grida al miracolo - Bimbo si risveglia dal coma a Palermo : Dopo cinque giorni di coma, il bambino si è risvegliato e ha chiesto ai sanitari dell’ospedale dei Bambini di poter guardare i cartoni animati. I medici non credevano ai propri occhi quando il piccolo che è caduto giù dal terzo piano da un appartamento di Enna si è risvegliato dal coma. Era giunto dall’ospedale di Enna in eliambulanza in fin di vita ma ieri, dopo un complesso intervento chirurgico, si è svegliato dal coma ha riaperto ...

Nettuno - Bimbo di due anni cade in uno stagno e muore : Tragedia a Nettuno, lungo il litorale a est di Roma, dove un bambino di due anni è morto stamattina dopo essere caduto in uno stagno che si trova nel giardino di casa dei nonni materni, scrive Il Messaggero.Inutili purtroppo i tentativi di salvare il piccolo. Lanciato l’allarme, sul posto erano giunti i vigili del fuoco, il personale del 118 accompagnato dall’elisoccorso e le forze dell’ordine. L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora al ...

Bimbo di due anni cade in uno stagno e muore : Tragedia a Nettuno, lungo il litorale a est di Roma, dove un bambino di due anni è morto dopo essere caduto in uno stagno vicino casa. Inutili purtroppo i tentativi di salvare il piccolo.Lanciato l’allarme, sul posto erano giunti i vigili del fuoco, il personale del 118 accompagnato dall’elisoccorso e le forze dell’ordine.Sarebbe stato il padre ad accorgersi che il bambino era caduto nella pozza d'acqua prestando poi i primi soccorsi.L’esatta ...

Cade in stagno in giardino : muore Bimbo : 11.40 Un bambino di due anni è morto stamane a Nettuno (Roma), dopo esser caduto in in uno stagno di un'abitazione della località del litorale a sud della Capitale. Sul posto Vigili del Fuoco, 118e polizia. Inutili i soccorsi. Da accertare come è avvenuta la tragedia.

Conegliano - Bimbo cade dal terrazzo di casa : è grave : Paura nella tarda mattinata di venerdì a Conegliano, dove in via Antoniazzi un bambino per cause al momento ancora sconosciute è caduto dal terrazzo di casa. Immediato l'intervento del Suem 118: il bimbo è stato soccorso e stabilizzato sul posto e poi portato in ospedale a Treviso in elisoccorso.Continua a leggere

Bimbo cade dalle montagne russe : è in gravi condizioni : Un bambino di 7 anni è caduto dalle montagne russe e ora si trova in ospedale, in gravi condizioni per via delle ferite alla testa. E’ accaduto nel North Yorkshire, Inghilterra, a Lightwater Valley. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, oggi il parco giochi è rimasto aperto ma la giostra dalla quale il Bimbo è precipitato (da un’altezza di circa 7 metri), è stata invece chiusa: NWP e Health and Safety Executive sono impegnate in ...

Dramma al luna park : Bimbo di 7 anni cade giù dalle montagne russe - gravissimo : Terribile incidente in un parco divertimenti britannico nei pressi della città di Ripon, nella contea inglese del North Yorkshire. Un bambino di soli 7 anni che era salito su una carrozza di alcune piccole montagne russe è improvvisamente caduto giù da diversi metri di altezza rimanendo gravemente ferito. L'episodio giovedì nel parco a tema Lightwater Valley Theme park noto per essere la casa delle montagne russe più lunghe d'Europa. Il ...

Modena - Bimbo di 3 anni cade dal balcone mentre gioca col fratellino : Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di martedì a Zocca, nella provincia di Modena. Un bambino di tre anni è caduto da un balcone - è grave. Secondo la ricostruzione del quotidiano Il Resto del Carlino, che dà notizia dell’accaduto, il piccolo – si tratta di un bambino di origine marocchina che vive in una palazzina di via Mattioli – stava giocando col fratellino sul balcone quando si è verificata la tragedia. I due bimbi si ...

"Non è morto cadendo dal lettino". Dopo l'autopsia sul Bimbo di due anni - indagati mamma e padre : “Non è morto cadendo dal lettino. Presenta lesioni molto gravi, non compatibili con una caduta dal letto”, il corpicino di Leonardo, il bambino di quasi due anni per la cui morte la Procura di Novara ha indagato la madre e il compagno. È questo, secondo quanto si apprende, l’esito dell’autopsia effettuata oggi pomeriggio sul bambino presso la Medicina legale dell’Asl di Novara. Ai soccorritori del 118 ...

Bimbo cade e perde conoscenza! salvo grazie all’aiuto della Polizia di Stato : Provvidenziale intervento da parte della Polizia di Stato durante un servizio di controllo del territorio al Villaggio Mosè (Agrigento). Alla vista degli agenti un’autovettura ha arreStato la marcia e un uomo e una donna, con in braccio un bambino, sono scesi dall'auto. Il piccolo non rispondeva ad alcuna sollecitazione. Un bambino di pochi mesi salvo grazie al provvidenziale intervento della Polizia di Stato in Sicilia. È quanto accaduto ...