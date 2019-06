Una startup californiana aiuterà Fca a realizzare auto a guida autonoma

Twitter arruola Una startup del machine learning per eliminare le fake news : Twitter (foto: Chesnot/Getty Images) Twitter ha annunciato di aver acquisito Fabula Ai, una startup londinese che sta sviluppando una tecnologia deep learning in grado di identificare più facilmente e precisamente le fake news. Con l’acquisizione della startup, Twitter si porta in casa un team di ricercatori ed esperti di machine learning in grado di sfruttare il graph deep learning. Questa nuova tecnica permette di applicare le potenti tecniche ...

Un fondo cinese investe in Una startup fintech italiana dello shopping tax free : Il fondo di investimenti cinese ZhenFund, tra le più importanti società di venture capital del Paese asiatico, punta sulla startup italiana del tax free Stamp per il suo primo investimento europeo. L’azienda nostrana, nata poco più di un anno fa, è stata in grado di attrarre capitali per 1,7 milioni di euro da parte di molte realtà diverse, e nell’ultimo round d’investimenti oltre ai cinesi di ZhenFund è entrata anche la società Btov Partners, ...

Ma come si fa a fare i soldi con le startup? La risposta in Una Borsa ad hoc : Roma. In uno dei non infrequenti scatti di insofferenza che la contraddistinguono, la Silicon Valley si è stufata di Wall Street e vuole farsi la sua propria Borsa valori. La Us Securities and Exchange Commission, la Consob americana, ha dato infatti via libera negli ultimi giorni alla creazione di

Uno dei primi servizi di drone-taxi al mondo è opera di Una startup italiana : Il drone è pronto sulla piccola piattaforma di decollo verticale. Basta sistemare le valigie nello spazio portabagagli, e prendere posto nelle due poltroncine per i passeggeri, una accanto all’altra. Si allacciano le cinture di sicurezza, i motori si accendono, e le otto eliche iniziano a tagliare l’aria. Tre, due, uno: il drone si alza, prende quota, e via, inizia il volo con i due passeggeri a bordo. Il pilota non c’è. O ...

Una startup italiana che facilita deal globali tra aziende : la storia transatlantica di Opportunity Network : «Sono stato per 4 anni in azienda con mio padre - spiega - mentre studiavo alla Cattolica economia e gestione dello spettacolo. Poi ho lavorato per BCG per due anni e mezzo e sono stati loro a ...

Google - lascia Schmidt - l’uomo che ha trasformato Una startup in Big G : (Foto: John Lamparski/Getty Images) A 64 anni Eric Schmidt proprio non ci pensa ad andare in pensione. Almeno non del tutto. Ma lascia Google, anzi la holding Alphabet, varata nel 2015 per riordinare la galassia di Big G, dopo 18 anni. I primi, in particolare, sono stati quelli essenziali. Schmidt veniva da una lunga carriera nel mondo dell’ingegneria informatica – in Sun Microsystems, per esempio, arrivò a ricoprire numerose cariche importanti ...