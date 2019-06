Too Good To go | l’app per comprare a basso costo i prodotti invenduti di ristoranti | bar

laragnatelanews

(Di martedì 11 giugno 2019) Arriva anche in Italia TooTo Go l’applicazione contro lo spreco alimentare. Si tratta di una app che permette a bar,, pasticcerie, supermercati, hotel e qualsiasi altro fornitore di recuperare e vendere online il cibo invenduto (ma ancora buono) a prezzi scontati. I commercianti che faranno parte di TooTo Go potranno mettere in vendita la propria Magic Box con una selezione a sorpresa dei proprie piatti freschi rimastidopo una giornata. Un’ottima soluzione per evitare gli sprechi alimentari, far risparmiare l’utente finale e portare maggiore profitto a chi vende. Ogni anno abbiamo circa 1,3 tonnellate di cibo sprecato per colpa non solo di noi consumatori finali ma anche di ristoratori e di chi vende nel mercato alimentare. Si tratta quindi di una app che potrà creare una grande rete anti spreco italiana. Si tratta di una ...

