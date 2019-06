Shenmue 3 per PC sarà un' esclusiva di Epic Games Store

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019)3 ha fatto una breve apparizione al PC Gaming Show di quest'anno, con le classiche scene QTE e un breve assaggio del combattimento, ma non solo. Infatti, come segnala Eurogamer.net, è stato anche rivelato che il gioco in versione PCun'di."Lo sviluppo di3 è andato avanti utilizzando Unreal Engine e il supporto che abbiamo ricevuto daè stato eccellente", ha dichiarato lo sviluppatore Ys Net in un aggiornamento ufficiale su Kickstarter. "Soprattutto, nel cercare l'esperienza più piacevole su PC, è stato deciso insieme a Deep Silver dopo molte discussioni che l'sarebbe stata la migliore piattaforma di distribuzione".Leggi altro...

