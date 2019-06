Sfiducia al sindaco De Angelis | il comune va al Commissario di Governo

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 11 giugno 2019) L'Aquila - I 14 voti contrari, più i 3 consiglieri assenti, la mozione dialla presidente del consiglio Iride Cosimati e la bocciatura dello strumento finanziario hanno decretato la fine dell’amministrazione guidata dalGabriele De. Ora verrà nominato unprefettizio, si parla di una decina di giorni anche se il termine prevede un massimo di tre mesi. Ci sarà un decreto del presidente della Repubblica. leggi tutto

