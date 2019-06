Samsung Galaxy S9 | S9+ e Tab S5e si aggiornano con le patch di giugno 2019

Mai indietro i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - al via patch di giugno : I Samsung Galaxy S9 e S9 Plus non possono certo dirsi abbandonati lato software, nonostante abbiano ceduto lo scettro di top di gamma al successore Galaxy S10. In effetti per loro, soprattutto negli ultimi mesi, le patch di sicurezza sono giunte in maniera abbastanza puntuale, esattamente come nel caso di quella odierna di giugno. SamMobile segnala in questi minuti la prima distribuzione dell'aggiornamento del corrente mese proprio su ...

Anche il Samsung Galaxy A7 (2017) potrebbe aggiornarsi ad Android 9 Pie : Sebbene il Samsung Galaxy A7 (2017) abbia già ricevuto due major update, ci sono buone possibilità che venga aggiornato Anche ad Android 9 Pie

Recensione Samsung Galaxy Watch Active : smartwatch vero in formato mignon : Samsung Galaxy Watch Active è passato sotto la nostra lente di ingrandimento, ne sarà uscito bene?

La capacità della batteria dei Samsung Galaxy Note 10 è ancora poco chiara - a differenza dello spazio di archiviazione : Inutile girarci troppo intorno: per uno smartphone che punta sulla produttività la capacità della batteria è uno snodo cruciale

La nuova data di rilascio di Samsung Galaxy Fold arriverà nelle prossime settimane : Samsung annuncerà la nuova data di rilascio di Galaxy Fold durante le prossime settimane; come suggerivano i rumor è quindi sempre più probabile che lo smartphone pieghevole non verrà reso disponibile al pubblico prima di luglio/agosto.

Samsung Galaxy XCover 4s è un nuovo smartphone rugged in arrivo a luglio a 299 euro : Samsung ha annunciato il suo nuovo smartphone rugged Galaxy XCover 4s, arriverà in Italia a luglio al prezzo di 299,99 euro.

Migliore alternativa ad Android Pie ufficiale sul Samsung Galaxy S7 il 10 giugno : una ROM stabile : Il Samsung Galaxy S7 rientra tra quei device che, a distanza di oltre tre anni dal lancio sul mercato, continuano a ricevere aggiornamenti con una certa regolarità. Dopo aver analizzato l’impatto che la patch di maggio ha avuto sul top di gamma commercializzato nel 2016, infatti, oggi 10 giugno ritengo doveroso fornire un contributo agli utenti più esperti. Quelli cioè che da tempo vorrebbero provare Android Pie su un device tutto sommato ...

Ecco sul Samsung Galaxy S8 Plus 3 Italia l’aggiornamento XXU4DSE4 : Il 10 giugno si apre con l'aggiornamento G955FXXU4DSE4 dei Samsung Galaxy S8 Plus brand 3 Italia, avente date build del 14 maggio, CSC G955FHUI4DSE4 e CHANGELIST 16019454, oltre ad essere caratterizzato dalla patch di sicurezza dello scorso mese. La release arriva dopo circa una quindicina di giorni dalla ricezione dello stesso pacchetto da parte dei modelli no brand Italia. Ci è voluto un po' perché i Samsung Galaxy S8 Plus brand 3 Italia si ...

OPPO lancia la sfida al Samsung Galaxy Fold e agli altri pieghevoli con il suo brevetto : Un brevetto registrato da OPPO ci svela l'idea di questo produttore per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Pronti i Samsung Galaxy Note 10 e 10 Pro già il 10 agosto? Nei negozi subito : L'uscita dei Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Pro potrebbe concretizzarsi davvero in breve tempo. Secondo alcune fonti asiatiche, l'evento di presentazione delle due ammiraglie phablet sarebbe già stato programmato per il 10 di agosto. Non mancherebbe molto al lancio dunque. L'anno scorso il Samsung Galaxy Note 9 è stato lanciato il giorno 9 agosto. Per questo motivo, pur mancando l'ufficialità dell'evento, è più che plausibile credere in ...

Ecco le probabili colorazioni di Samsung Galaxy A20s - Galaxy A30s e Galaxy A70s : Sono appena trapelate in Rete le presunte colorazioni ufficiali dei nuovi Samsung Galaxy A20s, Galaxy A30s e Galaxy A70s.

Niente ricarica 45W su Samsung Galaxy Note 10? Ipotesi plausibile : Non troppi giorni fa vi avevamo presentato la possibilità che il Samsung Galaxy Note 10 potesse supportare la ricarica rapida a 45W, Ipotesi che Max Weinbach, tra i membri più attivi della nota community XDA Developers, sente di escludere. A detta del leaker, il device nella sua massima versione arriverà a quota 25W, lasciando i 45W al Galaxy A90 (un device appartenente alla fascia medio-alta del mercato e che disporrà di uno schermo da 6.7 ...

Samsung Galaxy Note 9 venduto a un prezzo ottimo da Esselunga : Samsung Galaxy Note 9 è protagonista di una nuova interessante offerta di Esselunga, che lo propone al prezzo promozionale di 559,30 euro.

Ricarica rapida a 25 W per il Samsung Galaxy Note 10 Pro secondo le ultime voci : Continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare le principali caratteristiche dei Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Pro