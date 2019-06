Più ampia del previsto la diffusione del sistema operativo di Huawei | Hongmeng in test su

optimaitalia

(Di martedì 11 giugno 2019) In queste settimane si rincorrono tante indiscrezioni sul nuovodi, vale a dire. I primi device del produttore cinese e quelli legati al marchio Honor con il nuovo OS dovrebbero esordire sulla scena entro la fine del 2019, come del resto abbiamo percepito anche attraverso le ultime informazioni che vi abbiamo fornito sul tema lo scorso weekend. Tuttavia, oggi 11 giugno sono trapelate ulteriori voci che potrebbero fare la differenza per lo sviluppo del tanto discusso progetto. Secondo quanto riportato da una fonte diventata autorevole in questi mesi, vale a direCentral, sarebbero partiti deiaddirittura da parte di Xiaomi e Oppo per. Insomma, il discussodi cui tanto si parla da maggio potrebbe non essere esclusiva die Honor. Dettaglio non di poco conto, che ci fa percepire quanto sia grosso questo ...

